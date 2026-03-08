H Ασπασία Κοκόση στην "Ε" για την κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω»: «Η παράσταση προσφέρει άφθονο γέλιο αλλά και τροφή για σκέψη»

«Το θέατρο οφείλει να τσιγκλάει την κοινωνία… Μια παράσταση σαν τη δική μας προκαλεί σκέψη, ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί το γέλιο για να πει τις μεγαλύτερες αλήθειες. Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης τρέλας μας», σημειώνει η ηθοποιός Ασπασία Κοκόση, μιλώντας στην «Ε» για τη σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα.

Η παράσταση, παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» και του Χρήστου Τριπόδη, θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου, με δύο παραστάσεις ημερησίως.

Με την αιχμηρή πένα των Ρέππα - Παπαθανασίου, η κωμωδία σατιρίζει πλευρές της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. «Από την πολιτική αφασία και την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης μέχρι τον παραλογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον υπερκαταναλωτισμό και το “δήθεν” της Μυκόνου», λέει η Ασπασία Κοκόση, σημειώνοντας ότι η παράσταση προσφέρει άφθονο γέλιο αλλά και τροφή για σκέψη.

Τηλεοπτικά, η Ασπασία Κοκόση θα συμμετέχει στη νέα σειρά «Κάμπινγκ» του Mega, η οποία βρίσκεται ήδη σε γυρίσματα και αναμένεται να προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. «Αν και λατρεύω την κωμωδία, νιώθω πλέον έτοιμη να δοκιμαστώ και στο δράμα, κάτι που επιθυμώ πολύ», σημείωσε.

Συνένευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Πώς ξεκίνησε η σχέση σου με το θέατρο; Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα;

Ολα ξεκίνησαν στο Δημοτικό, με τη δασκάλα μου τη Μαίρη Σαουσοπούλου. Εκεί μπήκε το μικρόβιο και από τότε ήθελα να κάνω μόνο αυτό. Μετά την απώλεια του πατέρα μου, ένιωσα μια έντονη ανάγκη να κάνω τους άλλους να γελάνε· ήταν ο δικός μου τρόπος να ξεχνιέμαι και να αντέχω. Για χρόνια κρυβόμουν πίσω από το γέλιο, ήταν η προστασία μου. Πλέον, όμως, δεν το κάνω. Ο,τι έχω φαίνεται και μου αρέσει αυτή η έκθεση. Αυτή η διαδρομή με βοήθησε να συμφιλιωθώ με όλες τις πλευρές μου, γι' αυτό και πλέον η ιδέα ενός δραματικού ρόλου δεν με φοβίζει, αλλά με προκαλεί να αναμετρηθώ μαζί του.

Ποιο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας πιστεύεις ότι η παράσταση σατιρίζει περισσότερο;

Τα πάντα! Η πένα των Ρέππα-Παπαθανασίου δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Από την πολιτική αφασία και την έλλειψη αντιπολίτευσης, μέχρι τον παραλογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον υπερκαταναλωτισμό και το δήθεν της Μυκόνου. Σατιρίζουμε την αμορφωσιά που πλασάρεται ως άποψη, την ταχύτητα των social media που μας κάνει να χάνουμε την ουσία και αυτή την ελληνική τάση να είμαστε ούτε μπρος ούτε πίσω. Είναι ένας καθρέφτης της σύγχρονης τρέλας μας.

Πώς νιώθεις που αυτή η παράσταση συνεχίζει περιοδεία και τον χειμώνα του 2026 μετά την καλοκαιρινή επιτυχία;

Είναι φοβερό συναίσθημα! Μπήκα στην ομάδα κάνοντας αντικατάσταση, οπότε η ευθύνη ήταν μεγάλη. Μπήκα σε μια ήδη δοκιμασμένη και επιτυχημένη δουλειά και έπρεπε να γίνω ένα με το σύνολο αμέσως. Το ότι συνεχίζουμε και τον χειμώνα του 2026 είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτό το γέλιο που τον λυτρώνει.

Τι σου έχει δώσει καλλιτεχνικά η συνεργασία με τους συγκεκριμένους συντελεστές;

Είναι η πρώτη μου επαφή με το είδος της επιθεώρησης και ανακάλυψα έναν νέο κόσμο: άλλο timing, άλλο πλασάρισμα στο κοινό, άλλη εγρήγορση. Με την Τζένη Διαγούπη έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό σε αυτή τη δουλειά· επειδή κάναμε μαζί αντικατάσταση, νιώθω πως είμαστε σαν δύο επιβάτες που πήδηξαν σε ένα τρένο που έτρεχε ήδη με ιλιγγιώδη ταχύτητα και τρέχαμε κι εμείς στους διαδρόμους για να προλάβουμε τους υπόλοιπους!

Αυτή η κοινή προσπάθεια μας ένωσε πολύ. Δίπλα στον Αντώνη Λουδάρο, τη Ματθίλδη Μαγγίρα, τον Μάνο Ιωάννου, τον Πάνο Σταθακόπουλο και τον Γιάννη Απέργη μαθαίνω καθημερινά, ενώ χαίρομαι που τα μάτια μου συναντούν τα δικά τους πάνω στη σκηνή. Περνάμε υπέροχα με αυτή την τρελοπαρέα, σε μια παραγωγή του Χρήστου Τριπόδη (Μέθεξις).

Τι σχόλια παίρνετε πιο συχνά από το κοινό μετά την παράσταση;

Ο κόσμος γελάει με την ψυχή του και μας το λέει συνέχεια. Το πιο ωραίο είναι όταν βλέπουμε ότι αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους μέσα στις σκηνές για τον καταναλωτισμό ή τα social. Η εκτόνωση του κοινού είναι η δική μας δικαίωση.

Ποια είναι η γνώμη σου για τη σχέση θεάτρου και κοινωνίας σήμερα;

Το θέατρο οφείλει να τσιγκλάει την κοινωνία. Οταν γελάς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή την αμορφωσιά που βλέπεις στη σκηνή, στην πραγματικότητα κάνεις μια βαθιά σκέψη για το πού πάμε. Μια παράσταση σαν τη δική μας προκαλεί σκέψη ακριβώς επειδή χρησιμοποιεί το γέλιο για να πει τις πιο μεγάλες αλήθειες.

Το τηλεοπτικό κομμάτι τι αξία έχει για την Ασπασία Κοκόση;

Με γοητεύει πολύ η τηλεόραση και φέτος είμαι ενθουσιασμένη! Βρισκόμαστε ήδη σε γυρίσματα για το "Κάμπινγκ" στο Mega (παραγωγή Primavisione), το οποίο θα προβληθεί από τη νέα χρονιά. Το σενάριο βασίζεται στην τεράστια κυπριακή επιτυχία του Φώτη Γεωργίδη, ενώ τη διασκευή έχουν αναλάβει η Ελενα Σολωμού και ο Κωστής Παπαδόπουλος. Εχω έναν υπέροχο διπλό ρόλο, τη Φαρίντα-Ειρήνη, μια αστυνομικό που υποδύεται τη Ρωσίδα νοσοκόμα για να εξιχνιάσει μυστήρια. Συνεργάζομαι για πρώτη φορά με τον σκηνοθέτη Σέργιο Κωνσταντινίδη και πραγματικά απολαμβάνω τον τρόπο που δουλεύει αυτός και η ομάδα του κάνουν μια καθαρά κινηματογραφική δουλειά και όλοι μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι το "Κάμπινγκ" θα είναι μια εξαιρετική δουλειά. Με βοηθά πολύ να εξελίξω τα εκφραστικά μου μέσα μπροστά στην κάμερα και, αν και λατρεύω την κωμωδία, νιώθω πλέον την ωριμότητα να δοκιμαστώ και σε ένα δράμα, είναι κάτι που το θέλω πολύ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέππας. Κοστούμια: Κώστας Ζήσης. Χορογραφίες: Αννα Αθανασιάδη. Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη. Ενορχήστρωση & Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας. Ηχογράφηση & Μίξη: BK Studios. Μουσικοί: Κιθάρες - Θωμάς Πούτας. Πιάνο - Κίμων Λιμενίδης. Μπουζούκι - Θανάσης Πετρέλης. Βιολί -Νίκος Γκιουλετζής. Βοηθός σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα. Creative Agency: GRIDFOX. Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης - «Μέθεξις». Πρωταγωνιστούν: Αντώνης Λουδάρος. Ματθίλδη Μαγγίρα. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Τζένη Διαγούπη. Μάνος Ιωάννου. Ασπασία Κοκόση.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 9/3 στις 6.30 μ.μ. και στις 9 μ.μ., καθώς και την Τρίτη 10/3 στις 6.30 μ.μ. και στις 9.15 μ.μ., ενώ η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων γίνεται μέσω της more.com.