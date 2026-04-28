Η συγγραφέας Ελένη Καπλάνη στην "Ε" για την «Ηλέκτρα»

Κυκλοφορεί από τις 20 Μαρτίου στα βιβλιοπωλεία το νέο μυθιστόρημα της Ελένης Καπλάνη με τίτλο «Ηλέκτρα», από τις εκδόσεις «Αγγελάκη». Το έργο έχει ήδη μεταφερθεί στην τηλεόραση από την ΕΡΤ, με τη σειρά να προβάλλεται για τρίτη συνεχή χρονιά και να έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη τηλεοπτική της επιτυχία.

Το πρώτο βιβλίο της Ελένης Καπλάνη εκδόθηκε το 2001 από τις εκδόσεις «Λιβάνη», όπως και τα επόμενα έργα της. Το μυθιστόρημά της «Μαύρο ρόδο» έγινε μπεστ σέλερ και, το 2022, μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη από το Mega. Με αφορμή την «Ηλέκτρα», η συγγραφέας μιλά στην «Ε» και αναφέρει πως το έργο βασίζεται σε αληθινή ιστορία, εμπλουτισμένη με πολλά στοιχεία μυθοπλασίας, καθώς και στην απήχησή του στο κοινό. Απτεται πολλών συναισθημάτων σε πολλές εκφάνσεις της ζωής. Η «Ηλέκτρα» είναι μια ιστορία για τον έρωτα και την ελευθερία. Και τα δύο είναι το οξυγόνο του ανθρώπου.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε την «Ηλέκτρα»; Υπάρχει πραγματική ιστορία πίσω από αυτή;

Το βιβλίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Φυσικά με πολλά στοιχεία μυθοπλασίας. Πιστεύω ότι δίνει πολλά μηνύματα, κι αυτό ήταν που με ώθησε να την γράψω.

Γιατί πιστεύετε ότι η «Ηλέκτρα» αγγίζει το κοινό;

Γιατί άπτεται πολλών συναισθημάτων που έχουμε βιώσει όλες οι γυναίκες, αλλά και άντρες. Και σε πολλές εκφάνσεις της ζωής, και όχι μόνο ερωτικές.

Eχετε λάβει αντιδράσεις από γυναίκες που ταυτίστηκαν με την ιστορία;

Αρκετές.

Το μυθιστόρημα αποτέλεσε έμπνευση για την ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ, ενώ και το «Μαύρο Ρόδο» μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από το Mega. Πώς βιώνετε τη στιγμή που ένα βιβλίο σας αποκτά τηλεοπτική μορφή;

Θα σας πώ, για την πρώτη φορά που είδα τους τίτλους του Μαύρου Ρόδου. Συγκινήθηκα. Πάντα συγκινούμαι. Όπως όταν πιάνω το πρώτο τεύχος του βιβλίου μου. Και παρόλο που οι διαφορές είναι μεγάλες μεταξύ βιβλίου και σειράς, το κατανοώ. Η «Ηλέκτρα» πήγε τρεις σεζόν. Δεν θα μπορούσε να έχει την μαγεία του βιβλίου.

Πιστεύετε ότι τελικά οι μεγαλύτεροι περιορισμοί είναι κοινωνικοί ή εσωτερικοί; Μπορεί ο έρωτας να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη αλλαγής ή απλώς αποκαλύπτει όσα ήδη μας λείπουν;

Είναι κοινωνικοί, αλλά γίνονται εσωτερικοί. Μας κατατρώνε τα σωθηκά. Οταν μεγαλώνεις και σου πιπιλάνε τα αυτιά, θέλει μεγάλη εσωτερική αντίσταση. Οσο για τον έρωτα, είναι κινητήριος δύναμη, αλλά νομίζω ότι εμφανίζεται όταν τον έχουμε ανάγκη. Οταν η ζωή που ζούμε δεν μας καλύπτει. Και δεν μιλώ για τους ελεύθερους. Κανένας που είναι καλά με τον σύντροφό του, δεν ερωτεύεται κάποιον άλλον. Σίγουρα κάτι του λείπει. Εκτός αν έχει το ανικανοποίητο.

Η ασφάλεια είναι τελικά μια μορφή φόβου;

Κυρίως ο φόβος είναι το συστατικό που μας κάνει να ζητούμε ασφάλεια. Και είναι ο χειρότερος εχθρός του έρωτα.

Οι άνθρωποι μετανιώνουν περισσότερο για όσα έκαναν ή για όσα δεν τόλμησαν;

Νομίζω, πιο πολύ για αυτά που δεν τόλμησαν, έστω και αν δεν τολμούν να το παραδεχτούν, ούτε και στον εαυτό τους.

Τελικά, η «Ηλέκτρα» είναι μια ιστορία για τον έρωτα ή για την ελευθερία;

Και για τα δυο. Γιατί και ο έρωτας και η ελευθερία είναι το οξυγόνο του ανθρώπου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Η νύχτα ξάστερη της έδειχνε τον δρόμο. Στο βάθος το νησί κοιμόταν και αυτή απολάμβανε την απόλυτη ελευθερία. Δεν το είχε ξανακάνει ποτέ, να βγεί νύχτα. Δεν της άρεσε να δίνει λαβές για σχόλια. Μα σήμερα, η καρδιά ακούμπησε πάνω στη σέλα της Ελπίδας, προσπέρασε το μυαλό και ξεχύθηκε απελευθερωμένη. Αυτή η μικρή επανάσταση την έκανε να αισθάνεται υπέροχα. Ετρεχε και το μυαλό ακολούθησε τη χαρά της καρδιάς και ταξίδεψε σε μέρη άλλα. Παραμυθένια. Δεν ήταν η Ηλέκτρα- σύζυγος. Δεν ήταν η Ηλέκτρα-μητέρα αυτή που κάλπαζε. Ηταν μια γυναίκα. Ηταν αυτή. Ηταν τα θέλω της. Να τρέξει να προλάβει την ζωή, που την έβλεπε επιδεικτικά να κυλά μέσα από την χούφτα της σαν νερό που δεν πιάνεται.