Λίνα Έντνι: Από την Καλαμάτα στην πρώτη γραμμή της προστασίας των γυναικών

Η Λίνα Έντνι, με καταγωγή από την Καλαμάτα και έντονη διαδρομή στον χώρο της άσκησης, της προσφοράς και της προστασίας ευάλωτων ανθρώπων, αποτελεί ένα παράδειγμα γυναίκας που μετέτρεψε τις προσωπικές και επαγγελματικές της εμπειρίες σε πηγή δύναμης για άλλες γυναίκες.

Από την επιχειρηματική της πορεία στα γυμναστήρια The Rock Gym και τη δράση της ως προπονήτρια, μέχρι την υπηρεσία της ως πυροσβέστρια πρώτης γραμμής και τη σημερινή της θέση στην αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, στον απαιτητικό τομέα των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, η πορεία της είναι γεμάτη αλλαγές, προκλήσεις και ουσιαστική προσφορά.

Ως μητέρα πέντε παιδιών και επαγγελματίας που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με ιστορίες φόβου, ελέγχου και κακοποίησης, η ίδια γνωρίζει καλά πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση, η πρόληψη, η ψυχολογική ενδυνάμωση και η γυναικεία αλληλεγγύη. Μέσα από αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία γεννήθηκε το ΕΛΕΑ Wellness Retreats, μια πρωτοβουλία που φέρνει γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Μεσσηνία, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, αυτογνωσίας, άσκησης, σύνδεσης με τη φύση και επαφής με τη μεσογειακή φιλοσοφία ζωής. Η Λίνα Έντνι μίλησε στην «Ε» για τη διαδρομή της από την Καλαμάτα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την απόφασή της να ακολουθήσει μια καριέρα στην πυροσβεστική και την αστυνομία, για την εμπειρία της στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το όραμά της να δημιουργήσει μέσα από το ΕΛΕΑ μια κοινότητα γυναικών που στηρίζουν, ενδυναμώνουν και εμπνέουν η μία την άλλη.

-Από την Καλαμάτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί αυτού του ταξιδιού;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καλαμάτα, μια πόλη που αγαπώ βαθιά και που αποτελεί πάντα το σημείο αναφοράς μου. Ο αθλητισμός ήταν από μικρή ηλικία η μεγάλη μου αγάπη και με οδήγησε στις σπουδές Φυσικής Αγωγής και σε μια μακρά πορεία ως αθλήτρια, προπονήτρια και επιχειρηματία στον χώρο της γυμναστικής. Η δημιουργία και λειτουργία των δικών μου γυμναστηρίων στην Ελλάδα ήταν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ζωής μου. Η μετακόμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία για εξέλιξη. Εργάστηκα ως ναυαγοσώστρια ανοιχτής θαλάσσης, στη συνέχεια ως πυροσβέστρια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Essex και αργότερα εντάχθηκα στην Αστυνομία του Cambridgeshire. Κάθε σταθμός με δίδαξε κάτι διαφορετικό για τη ζωή, την ανθεκτικότητα και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ευγνωμοσύνη για κάθε εμπειρία που με διαμόρφωσε.

-Πώς πήρατε την απόφαση να αφήσετε τον χώρο της γυμναστικής και να ακολουθήσετε μια καριέρα στην Πυροσβεστική και αργότερα στην Αστυνομία;

Στην πραγματικότητα δεν εγκατέλειψα ποτέ τη γυμναστική, γιατί αποτελεί κομμάτι της ταυτότητάς μου και συνεχίζω μέχρι σήμερα να εργάζομαι ως προπονήτρια. Ωστόσο, υπήρχε πάντα μέσα μου μια έντονη ανάγκη να προσφέρω βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Η Πυροσβεστική ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η δυνατότητα να βοηθάς κάποιον σε μια κρίσιμη στιγμή είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται. Αργότερα, η Αστυνομία μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω την κοινωνία με έναν διαφορετικό αλλά εξίσου ουσιαστικό τρόπο. Ήταν μια απόφαση που απαιτούσε θάρρος, αφοσίωση και συνεχή εκπαίδευση. Παρότι οι δύο αυτοί χώροι είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, μου χάρισαν πολύτιμες εμπειρίες και μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και των αναγκών των ανθρώπων γύρω μας.

-Υπηρετείτε σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα, αυτόν της ενδοοικογενειακής βίας. Πώς έχει επηρεάσει αυτή η εμπειρία την αντίληψή σας για τις ανθρώπινες σχέσεις;

Η εργασία μου στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας με έχει επηρεάσει βαθιά τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Με έχει κάνει να κατανοήσω ότι πολλές φορές πίσω από μια φαινομενικά φυσιολογική εικόνα κρύβονται μεγάλες δυσκολίες, φόβος και πόνος. Έχω μάθει να ακούω χωρίς να κρίνω και να δείχνω περισσότερη ενσυναίσθηση. Έχω γνωρίσει γυναίκες με απίστευτη δύναμη που κατάφεραν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτές οι ιστορίες μου υπενθυμίζουν καθημερινά πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η αμοιβαία υποστήριξη σε μια σχέση. Παράλληλα, η εμπειρία αυτή με έχει κάνει να εκτιμώ περισσότερο τις υγιείς σχέσεις και να κατανοώ ότι η αγάπη δεν πρέπει ποτέ να συνδέεται με τον φόβο, τον έλεγχο ή την υποτίμηση. Η αληθινή αγάπη βασίζεται στην ασφάλεια και στον σεβασμό.

-Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση;

Η κακοποίηση δεν είναι πάντα σωματική. Πολύ συχνά ξεκινά με συμπεριφορές ελέγχου που στην αρχή μπορεί να μοιάζουν ακόμη και με ενδιαφέρον ή προστασία. Ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η απομόνωση από φίλους και οικογένεια, ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου, η ζήλια, η συνεχής κριτική και η υποτίμηση. Επίσης, πολλές γυναίκες χάνουν σταδιακά την αυτοπεποίθησή τους και αρχίζουν να αμφισβητούν τη δική τους κρίση. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη να «προσέχουν» συνεχώς τι λένε ή τι κάνουν είναι επίσης σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια. Θα ήθελα να τονίσω ότι καμία μορφή βίας ή ελέγχου δεν είναι φυσιολογική μέσα σε μια σχέση. Όσο πιο νωρίς αναγνωρίσει κάποιος αυτά τα σημάδια, τόσο πιο εύκολο είναι να αναζητήσει βοήθεια και υποστήριξη.

-Τι θα συμβουλεύατε μια γυναίκα που νιώθει εγκλωβισμένη αλλά φοβάται να ζητήσει βοήθεια;

Θα της έλεγα πρώτα απ’ όλα ότι δεν είναι μόνη. Ο φόβος είναι απολύτως φυσιολογικός και πολλές γυναίκες αισθάνονται ακριβώς το ίδιο πριν κάνουν το πρώτο βήμα. Θα την ενθάρρυνα να μιλήσει σε κάποιον που εμπιστεύεται. Έναν φίλο, έναν συγγενή, έναν επαγγελματία ή μια υπηρεσία υποστήριξης. Το σημαντικό είναι να σπάσει τη σιωπή. Πολύ συχνά η βοήθεια βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο πιστεύουμε. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζει ότι αξίζει να ζει με σεβασμό, ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται παγιδευμένη ή φοβισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και αν κάποια γυναίκα διαβάζει αυτή τη συνέντευξη και χρειάζεται απλώς μια συμβουλή ή μια ανθρώπινη κουβέντα, θα χαρώ να επικοινωνήσει μαζί μου. Πιστεύω πολύ στη δύναμη της αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών.

-Πιστεύετε ότι οι γυναίκες σήμερα πιέζονται να ανταποκριθούν σε υπερβολικά πολλούς ρόλους ταυτόχρονα;

Απολύτως. Οι γυναίκες σήμερα καλούνται να είναι επαγγελματίες, μητέρες, σύζυγοι, φίλες, φροντιστές και ταυτόχρονα να διατηρούν μια εικόνα τελειότητας σε όλους τους τομείς της ζωής τους.Ως μητέρα πέντε παιδιών γνωρίζω πολύ καλά πόσο απαιτητική μπορεί να γίνει η καθημερινότητα. Υπήρξαν περίοδοι που και εγώ ένιωσα εξαντλημένη προσπαθώντας να ανταποκριθώ σε όλες τις υποχρεώσεις μου. Γι’ αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο οι γυναίκες να δίνουν χώρο και χρόνο στον εαυτό τους χωρίς ενοχές. Η αυτοφροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Όταν μια γυναίκα είναι καλά σωματικά και ψυχικά, μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε όλους τους υπόλοιπους ρόλους της. Χρειαζόμαστε περισσότερη κατανόηση, λιγότερη κριτική και περισσότερη υποστήριξη η μία προς την άλλη.

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το ΕΛΕΑ Wellness Retreats; Τι μπορεί να αποκομίσει μια γυναίκα που θα συμμετάσχει σε ένα retreat;

Η ιδέα για το ΕΛΕΑ γεννήθηκε μέσα από τη δική μου προσωπική πορεία ως γυναίκα, επαγγελματία και μητέρα πέντε παιδιών. Παρότι η ζωή μου ήταν πάντα γεμάτη δραστηριότητα και σκοπό, υπήρξαν στιγμές που ένιωσα και εγώ την ανάγκη να αναζητήσω τρόπους να διαχειριστώ το άγχος, την πίεση και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Μέσα από τη γυμναστική, τη φύση, την αναπνοή και την επαφή με άλλες γυναίκες ανακάλυψα πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνουμε χρόνο στη δική μας φροντίδα. Έτσι γεννήθηκε το ΕΛΕΑ. Μια γυναίκα που συμμετέχει σε ένα retreat δεν κερδίζει μόνο ξεκούραση. Κερδίζει εργαλεία για καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, νέες φιλίες, αυτοπεποίθηση και μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό της. Στόχος μας είναι να φύγει ανανεωμένη, δυνατή και έτοιμη να επιστρέψει στην καθημερινότητά της με περισσότερη ισορροπία και χαρά.

-Γιατί επιλέξατε τη Μεσσηνία ως τόπο φιλοξενίας των retreats; Πώς αντιδρούν οι γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο όταν έρχονται σε επαφή με τον ελληνικό τρόπο ζωής και τη μεσογειακή φιλοσοφία ευεξίας;

Η Μεσσηνία δεν ήταν απλώς μια επιλογή. Ήταν η καρδιά του οράματος. Ήθελα να μοιραστώ με τις γυναίκες που έρχονται από το εξωτερικό όλα όσα κάνουν τον τόπο μας τόσο ξεχωριστό: τον ήλιο, τη θάλασσα, τη φιλοξενία, τη μεσογειακή διατροφή και τους πιο χαλαρούς ρυθμούς ζωής. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με Καλαματιανούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες και τοπικούς παραγωγούς, γιατί θέλουμε να στηρίζουμε την τοπική οικονομία και να προβάλλουμε τη Μεσσηνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι γυναίκες από το Ηνωμένο Βασίλειο ενθουσιάζονται με την αυθεντικότητα των ανθρώπων, την ποιότητα των προϊόντων και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Πολλές επιστρέφουν ξανά ή προτείνουν την Καλαμάτα σε φίλους και συγγενείς τους. Αυτό για μένα είναι μεγάλη χαρά και περηφάνια, γιατί νιώθω ότι γίνονται πρεσβευτές του τόπου μας.

-Ποια είναι τα επόμενα σχέδια και τα όνειρά σας για το ΕΛΕΑ Wellness Retreats;

Έχω μεγάλα όνειρα για το ΕΛΕΑ. Θα ήθελα να εξελιχθεί σε έναν θεσμό για τη γυναίκα και την ολιστική ευεξία στην Καλαμάτα. Έναν χώρο όπου θα συναντώνται η γυμναστική, η διατροφή, ο διαλογισμός, οι ασκήσεις αναπνοής, η ψυχική υγεία και η διαχείριση του άγχους. Για την επόμενη σεζόν θα ήθελα να δημιουργήσω και κάτι ξεχωριστό για τις Ελληνίδες γυναίκες, ίσως ένα διήμερο ή τριήμερο retreat αποκλειστικά για εκείνες. Το μεγαλύτερο όνειρό μου όμως είναι να χτίσω μια κοινότητα γυναικών που θα στηρίζουν η μία την άλλη. Μητέρες, σύζυγοι, επαγγελματίες και νέες κοπέλες που αναζητούν φιλία, σύνδεση και υποστήριξη. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω κάθε γυναίκα που διαβάζει αυτή τη συνέντευξη να επικοινωνήσει μαζί μου αν χρειάζεται συμβουλές, καθοδήγηση ή απλώς μια ανθρώπινη κουβέντα. Πιστεύω βαθιά ότι όταν οι γυναίκες ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Αυτό είναι το όραμα της ΕΛΕΑ στην πανέμορφη Καλαμάτα.