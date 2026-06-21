Ο Σπύρος Πετρουλάκης στην "Ε": «Τα μυστικά δεν χάνονται - Περιμένουν τη στιγμή να βγουν στην επιφάνεια»

Στην Μεσσηνία επιστρέφει και πάλι ο αγαπημένος συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης, αυτή τη φορά για να παρουσιάσει το βιβλίο του «Καθαρμός» το οποίο είναι μυθοπλασία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα.

Η παρουσίαση στην Καλαμάτα θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., στο «Vista Marina» με τη διοργάνωση των εκδόσεων «Μίνωας» και του βιβλιοπωλείου «Κονταργύρη». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αντωνία Παυλάκου, φιλόλογος, συγγραφέας και ο ίδιος ο συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει η Νικολίνα Λέκκα, συγγραφέας ενώ τον συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Μαρία Τομαρά.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει ο Χορευτικός Ομιλος Λεύκιππος με ποντιακούς χορούς. Επίσης, την Κυριακή 28/6 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του βιβλίου και στη Βιβλιοθήκη Φιλιατρών, όπου ο συγγραφέας είναι προσκεκλημένος. Ο «Καθαρμός» είναι ένα μυθιστόρημα για τους ανθρώπους και τα μυστικά που κουβαλούν. «Μια ιστορία που εξερευνά την αλήθεια, την ενοχή, την αγάπη και τη λύτρωση», δηλώνει στην «Ε» ο Σπύρος Πετρουλάκης. «H Μεσσηνία είναι ένας τόπος με ξεχωριστές ομορφιές και ιδιαίτερη σημασία για μένα. Χαίρομαι πάντα να επιστρέφω», αναφέρει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει: «Ανυπομονώ να συναντήσω τους φίλους του βιβλίου, να συζητήσουμε για τον “Καθαρμό”, αλλά και για όλα όσα μας ενώνουν μέσα από τις ιστορίες».

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Κύριε Πετρουλάκη, ο “Καθαρμός” είναι το νέο σας μυθιστόρημα. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γράψετε αυτή την ιστορία;

Ηθελα να μιλήσω για το παρελθόν που επιστρέφει. Για τα μυστικά που νομίζουμε πως θάψαμε καλά, αλλά βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να ζητήσουν δικαίωση. Ο «Καθαρμός» είναι μια ιστορία για την αλήθεια, την ενοχή, την αγάπη και τη λύτρωση.

Στο βιβλίο συνδυάζετε το παρόν με γεγονότα πολλών δεκαετιών πριν. Γιατί σας ελκύει αυτή η διπλή αφήγηση;

Γιατί έτσι λειτουργεί και η ζωή. Κανείς μας δεν είναι μόνο το παρόν του. Κουβαλά τις επιλογές, τα λάθη και τις σιωπές όσων προηγήθηκαν. Οι δύο εποχές συνομιλούν διαρκώς μεταξύ τους.

Στον “Καθαρμό” σημαντικό ρόλο παίζει και το φυσικό περιβάλλον. Τι συμβολίζει για εσάς το νερό;

Το νερό έχει μια διπλή φύση. Μπορεί να καθαρίσει, αλλά μπορεί και να κρύψει. Μπορεί να δώσει ζωή, αλλά και να φυλάξει μυστικά για δεκαετίες. Αυτός ο συμβολισμός διαπερνά ολόκληρο το βιβλίο.

Υπάρχουν στο βιβλίο στοιχεία που συνδέονται με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα ή προβληματισμούς της επικαιρότητας; Αν ναι, ποια είναι αυτά και με ποιον τρόπο ενσωματώνονται στην πλοκή;

Βεβαίως. Αν και η ιστορία ξεκινά από ένα μυστικό που έρχεται από το παρελθόν, στην ουσία μιλά για ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα: την ενδοοικογενειακή βία, την κατάχρηση εξουσίας, τη σιωπή των κοινωνιών απέναντι στο άδικο, αλλά και την ανάγκη για δικαιοσύνη και λύτρωση. Παράλληλα, η ίδια η αφετηρία της ιστορίας, η υποχώρηση των νερών μιας λίμνης λόγω περιβαλλοντικών μεταβολών, συνδέεται με τη συζήτηση που γίνεται σήμερα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ολα αυτά δεν παρουσιάζονται διδακτικά, αλλά μέσα από τις ζωές και τις επιλογές των ηρώων.

Μετά τον «Σασμό», επιστρέφετε και πάλι σε μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στην ελληνική επαρχία. Πού διαδραματίζεται ο «Καθαρμός» και ποιο είναι το βασικό υπόβαθρο του έργου; Είναι κυρίως ιστορικό, κοινωνικό, ψυχολογικό ή ερωτικό;

Ο «Καθαρμός» διαδραματίζεται στην Κρύα Βρύση Πέλλας και σε ένα χωριό που χάθηκε κάτω από τα νερά μιας τεχνητής λίμνης. Η ιστορία κινείται σε δύο χρονικές περιόδους, το παρόν και το παρελθόν, και συνδυάζει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Έχει ιστορικό υπόβαθρο, κοινωνικές προεκτάσεις, έντονη ψυχογραφία των ηρώων και έναν έρωτα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αφήγησης. Αν έπρεπε να το χαρακτηρίσω με μία λέξη, θα έλεγα ότι είναι πρωτίστως ένα μυθιστόρημα για τους ανθρώπους και τα μυστικά που κουβαλούν.

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θεωρήσετε μια παλιά, σχεδόν ξεχασμένη ιστορία τόσο επίκαιρη και λογοτεχνικά ενδιαφέρουσα σήμερα;

Γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν τόσο όσο πιστεύουμε. Αλλάζουν οι εποχές, αλλά τα πάθη, οι φόβοι, οι ενοχές, η αγάπη και η ανάγκη για δικαίωση παραμένουν ίδια. Μια ιστορία που συνέβη πριν από πενήντα χρόνια μπορεί να φωτίσει με εντυπωσιακό τρόπο τα ερωτήματα που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι, άλλωστε, και η δύναμη της λογοτεχνίας.

Ποιος χαρακτήρας θεωρείτε ότι κινεί ουσιαστικά την υπόθεση και τις εξελίξεις του βιβλίου; Είναι ο ίδιος που οδηγεί την αναζήτηση της αλήθειας ή υπάρχουν και άλλοι ήρωες που λειτουργούν καταλυτικά;

Η Θεοδώρα είναι το πρόσωπο μέσα από το οποίο ξετυλίγεται το κουβάρι της έρευνας και της αναζήτησης της αλήθειας. Ομως σε ένα μυθιστόρημα σαν τον «Καθαρμό» κανείς δεν λειτουργεί μόνος του. Υπάρχουν ήρωες που επηρεάζουν καθοριστικά τις εξελίξεις, άλλοι που κρύβουν μυστικά και άλλοι που κρατούν τα κλειδιά της αποκάλυψης. Η αλήθεια προκύπτει τελικά από τη συνάντηση πολλών διαφορετικών διαδρομών.

Για τη συγγραφή του «Καθαρμού» χρειάστηκε να πραγματοποιήσετε εκτεταμένη έρευνα; Αν ναι, σε ποια πεδία εστιάσατε περισσότερο και ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας;

Η έρευνα ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. Μελέτησα γεωλογικά φαινόμενα, ζητήματα που αφορούν τις τεχνητές λίμνες, ιατροδικαστικά δεδομένα, αλλά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής και της εποχής στην οποία εκτυλίσσεται μέρος της αφήγησης. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μεταφερθεί όλη αυτή η γνώση μέσα στο μυθιστόρημα με φυσικό τρόπο, χωρίς να βαραίνει την αφήγηση. Ο στόχος δεν είναι ποτέ να εντυπωσιάσεις τον αναγνώστη με πληροφορίες, αλλά να τον κάνεις να πιστέψει απόλυτα την ιστορία που διαβάζει.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα βρεθείτε στην Καλαμάτα. Τι σημαίνει για εσάς η Μεσσηνία;

Η Μεσσηνία δεν είναι ένας τόπος που απλώς έχω επισκεφθεί. Είναι ένας τόπος με τον οποίο με συνδέουν προσωπικές μνήμες πολλών χρόνων. Έχω έρθει αμέτρητες φορές στην Καλαμάτα και γενικά στη Μεσσηνία, καθώς η πρώην σύζυγός μου κατάγεται από τους Γαργαλιάνους και εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Ο νομός σας είναι ένας τόπος γεμάτος ξεχωριστές ομορφιές και μου είναι ιδιαίτερα οικείος. Ετσι, χαίρομαι πάντα να επιστρέφω.

Τι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο αναγνώστης κλείνοντας την τελευταία σελίδα του βιβλίου;

Την πίστη ότι, όσο δύσκολη κι αν είναι η αλήθεια, μόνο μέσα από αυτήν μπορεί να έρθει η πραγματική λύτρωση. Και ίσως τη σκέψη ότι οι άνθρωποι δεν ορίζονται μόνο από τα λάθη τους, αλλά και από το θάρρος να τα αντιμετωπίσουν.

Τι περιμένετε από τη συνάντησή σας με το κοινό της Καλαμάτας;

Οι παρουσιάσεις βιβλίων είναι πάντα μια γιορτή. Είναι η στιγμή που οι ήρωες φεύγουν από το γραφείο του συγγραφέα και ανήκουν πλέον στους αναγνώστες. Ανυπομονώ να συναντήσω τους φίλους του βιβλίου στην Καλαμάτα και να συζητήσουμε για τον «Καθαρμό», αλλά και για όσα μας ενώνουν μέσα από τις ιστορίες.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης στην Πέλλα το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό. Για τη Θεοδώρα, όμως, είναι μια αποκάλυψη που απειλεί να γκρεμίσει όσα γνωρίζει για τις ρίζες της. Ο αστυνόμος Ιορδάνης Σαλονικίδης καλείται να δώσει απαντήσεις σε μια υπόθεση που ο χρόνος θα έπρεπε να έχει παραγράψει. Όμως, στην Πάνω Λίμνη τα λουκέτα δεν σφάλιζαν μόνο πόρτες. Σφάλιζαν και στόματα. Και τώρα αυτά τα λουκέτα αρχίζουν να σπάνε. Από μέσα. Πόσο βαθιά μπορείς να βυθιστείς στην αλήθεια χωρίς να πνιγείς; Ο Καθαρμός είναι ένα οδοιπορικό στη μνήμη και την ενοχή. Εκεί όπου το κακό κληροδοτείται και η αλήθεια απαιτεί το απόλυτο τίμημα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, έχοντας ζήσει επίσης στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Έχει δύο παιδιά, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο. Είναι συνθέτης και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνονται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Ασχολείται με τη φωτογραφία (φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί και δημοσιευτεί σε ευρωπαϊκά περιοδικά), είναι αφηγητής παραμυθιών, προπονητής και Πανελληνιονίκης στο άθλημα του Taekwondo και έχει ως χόμπι την αναρρίχηση και τις καταδύσεις. Από τις εκδόσεις Μίνωας κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά του Το παράθυρο της Νεφέλης (2014), Η εξομολόγηση (2015), H Παναγιά της φωτιάς (2016), Το τελευταίο δαχτυλίδι (2017), Αμαλία (2018), Σασμός (2019), Η νύχτα της αλήθειας (2020) καθώς και τα βιβλία του για παιδιά Στα χνάρια του κουρσάρου Μπαρμπαρόσα (2014), Ο θησαυρός του Κυβερνήτη (2015), Ο δράκος Μπουρμπουλήθρας (2016), Η συνταγή της ευτυχίας (2016) και Το αθάνατο νερό (2019).