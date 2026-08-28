Ο Θεοδόσης Παπανδρέου στην «Ε» για τη Διεθνή Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων

Διήμερη έκθεση μορφολογίας σκύλων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο, και την Κυριακή 30 Αυγούστου στην Καλαμάτα, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η διοργάνωση θα ξεκινά στις 8 μ.μ., λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και με στόχο την προστασία των ζώων, και θα διαρκεί έως και μετά τα μεσάνυχτα κάθε ημέρα. Την έκθεση διοργανώνει ο Κυνοφιλικός Ομιλος Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η έκθεση, μία από τις παλαιότερες στην Ελλάδα, με σταθερή παρουσία εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αναγνώριση στον χώρο της κυνοφιλίας, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκτροφείς, κριτές και φίλους των σκύλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο γραμματέας του ΚΟΜ Θεοδόσης Παπανδρέου μίλησε στην «Ε» για τη δυνατότητα που έχουν οι επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά διαφορετικές φυλές και να συνομιλήσουν με τους ίδιους τους εκτροφείς. Αναφερόμενος στη σύμπτωση της έκθεσης με τη Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας, σημείωσε ότι αυτή δεν λειτούργησε τελικά θετικά για τη διοργάνωση, καθώς αρκετοί εκθέτες δεν κατάφεραν να έρθουν στην πόλη, κυρίως λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης καταλυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στη σχέση των παιδιών με τα σκυλιά και στη σημασία της σωστής προσέγγισης και επικοινωνίας, επισημαίνοντας ότι η εξοικείωση των μικρών κυνόφιλων με τα ζώα μπορεί να συμβάλει στην καλλιέργεια μιας πιο ουσιαστικής και υπεύθυνης σχέσης μαζί τους.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Η έκθεση συμπίπτει φέτος με τη Λευκή Νύχτα της Καλαμάτας. Τι σημαίνει αυτή η συνέργεια για την επισκεψιμότητα και την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής;

Η φετινή συγκυρία καθιστά τη Διεθνή Εκθεση Μορφολογίας Σκύλων του Κυνοφιλικού Ομίλου Μεσσηνίας την αφετηρία όλων στην επιβεβλημένη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της πόλης. Με δεδομένο πως η έκθεσή μας ξεκινά στις 8 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο, οι συμπολίτες μας μπορούν να ξεκινήσουν από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, να γνωρίσουν καθαρόαιμες φυλές σκύλων, να ενημερωθούν για το έργο των εκτροφέων αλλά κυρίως την αξία των εκθέσεων, να μάθουν πως αποκτούμε τον δικό μας σκύλο δίχως να γίνουμε συνένοχοι ενός δικτύου εκμετάλλευσης των τετράποδων φίλων μας. Η συγκυρία αυτή οφείλουμε να ομολογήσουμε πως δεν λειτούργησε υπέρ του Ομίλου μας καθώς είναι πολλοί οι εκθέτες που δεν κατάφεραν εν τέλει να βρεθούν στην Καλαμάτα λόγω της αδυναμίας εύρεσης φιλοξενίας. Δυστυχώς είναι πολλά τα καταλύματα που δεν δέχονται σκύλους. Εστω και έτσι όμως άξιζε τον κόπο η μετάθεση της διοργάνωσης μας κατ’ εξαίρεση φέτος μιας και το ετήσιο ραντεβού μας είναι προγραμματισμένο το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτεμβρίου.

Φιλοξενείτε διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα, όπως η Ντάγκμαρ Κλέιν, ο Μάριαν Ντραγκανέσκου και η αντιπρόεδρος του Κυνολογικού Ομιλου Ουκρανίας, Μαρία Γκβοσντίεβα. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το κύρος της έκθεσης;

Ο ΚΟΜ έχει την τιμή να έχει φιλοξενήσει κορυφαίους κριτές σχεδόν από όλο τον κόσμο. Μόλις πριν δύο χρόνια στην πόλη μας βρέθηκε ο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Κυνολογικής Ομοσπονδίας ενώ η Ντάγκμαρ Κλέιν είναι φίλη του ομίλου μας και πρέσβειρά του στο διεθνές κυνολογικό γίγνεσθαι σχεδόν από την ίδρυσή μας. Δεν είναι μόνο το κύρος της έκθεσης που ενισχύεται από την παρουσία κριτών αυτού του βεληνεκούς αλλά κυρίως το γεγονός πως όλοι αυτοί μαζί με συμμετέχοντες που φθάνουν στην πολή μας από το εξωτερικό γίνονται στη συνέχεια οι διααφημιστές του τόπου, της φιλοξενίας και της ομορφιάς του. Κυκλοφορεί πλέον σχεδόν σαν ανέκδοτο, αλλά στους κυνολογικούς κύκλους του εξωτερικού η αναφορά σε «Κalamata» μεταφράζεται αυτόματα σε διοργάνωση επιπέδου, ποιότητα και διασκέδαση. Δεν είναι τυχαίο πως έως σήμερα ο όμιλος δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να καλέσει όποιον κριτή επιθυμεί σε διοργάνωσή του.

Με μια πορεία άνω των 25 ετών, η έκθεση του Κυνοφιλικού Ομίλου Μεσσηνίας είναι από τις παλαιότερες στην Ελλάδα. Πώς καταφέρνετε να κρατάτε το ενδιαφέρον του κοινού και των εκτροφέων αμείωτο όλα αυτά τα χρόνια;

Με πολύ προσπάθεια, ειλικρίνεια, διαφάνεια και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των διοργανώσεών μας. Μολονότι η Καλαμάτα βρίσκεται στο νότιο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, γεγονός που καθιστά δύσκολη και κοστοβόρα τη μετακίνηση από άλλες περιοχές έστω και με την αναβάθμιση των οδικών αξόνων, κάθε χρόνο έχουμε πιστούς φίλους, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είναι προτίστως φίλοι, οι οποίοι χρόνο με το χρόνο φέρνουν και νέους στη διοργάνωσή μας. Είμαστε αισιόδοξοι πως η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας θα ευνοήσει και τις συμμετοχές στην έκθεσή μας. Ας σημειωθεί πως ο Ομιλος της Μεσσηνίας έχει σταθερά τα τελευταία χρόνια χορηγό την κορυφαία γερμανική εταιρεία ξηρών τροφών Happy Dog ενώ απολαμβάνει της εμπιστοσύνης τόσο του Δήμου Καλαμάτας όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά.

Υπάρχει πρόβλεψη για μικρούς κυνόφιλους; Πώς εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά να συμπεριφέρεται σωστά απέναντι σε έναν σκύλο;

Θα σας περιμένουμε να το διαπιστώσετε μόνη σας αυτό. Μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η κατηγορία των νεαρών χειριστών για παιδιά από 6 ετών. Για να προλάβω κάποιους που ίσως να θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή, πρόκειται για επίσημη κατηγορία και η συμμετοχή απαιτεί εγγραφή. Στόχος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τα σκυλιά, η καλύτερη επαφή και επικοινωνία. Γενικότερα τα παιδιά που θα μας επισκεφθούν θα μπορούν υπό την καθοδήγηση χειριστών να έρθουν σε επαφή με σκυλιά, να τους εξηγήσουν πως προσεγγίζουμε σωστά ένα ζώο δίχως να δημιουργηθεί πρόβλημα. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σημειώσω πως συνήθως το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσουν τα παιδιά τα οποία επικοινωνούν καλύτερα με τα σκυλιά αλλά οι γονείς και οι φοβίες που έχουν εδραιωθεί μέσα τους και ασυναίσθητα μεταφέρουν στην επόμενη γενιά.