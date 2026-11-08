Η Φωτεινή Βελεσιώτου στην «Ε»: «Για να πω ένα τραγούδι, πρέπει πρώτα να με “γραπώσει” στην καρδιά»

Μουσικό ραντεβού με το κοινό της Καλαμάτας, στη σκηνή του «Brooklyn Live Stage», στο Ιστορικό Κέντρο, δίνει η Φωτεινή Βελεσιώτου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 10 μ.μ.

«Εχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα-γιορτή! Ενα μουσικό σεργιάνι που ξεκινά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής μου δισκογραφίας, “παντρεύεται” με τη διαχρονική γοητεία των ρεμπέτικων και λαϊκών μας τραγουδιών, αλλά κάνει και στάσεις στο έντεχνο και σε αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει», λέει χαρακτηριστικά η αγαπημένη ερμηνεύτρια στην «Ε».

Η Φωτεινή Βελεσιώτου μιλά για τις μουσικές επιρροές της, εξηγεί με ποια κριτήρια επιλέγει τα τραγούδια που ερμηνεύει και αναφέρεται στη δύναμή τους να εκφράζουν τις κοινωνικές αγωνίες κάθε εποχής.

Μιλά ακόμη για το τραγούδι «Φτάνει» και τη συμμετοχή της στο «Hidden Thumbs» των εκδόσεων Μετρονόμος, μέσα από το οποίο στέλνεται ένα μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών και της έμφυλης βίας. «Πρέπει να σταματήσουμε να σιωπούμε. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό “φτάνει” απέναντι στη βία».

«Για να πω ένα τραγούδι, πρέπει πρώτα να με “γραπώσει” στην καρδιά. Δεν κοιτάζω ούτε μόδες ούτε αν θα γίνει επιτυχία με την εμπορική έννοια. Θέλω ο στίχος να μου λέει κάτι, να λέει δηλαδή κάτι ουσιαστικό για την ανθρώπινη ψυχή, για τον πόνο, τη χαρά, τον αγώνα. Η μελωδία επίσης θα πρέπει να κουμπώνει με τον λόγο. Αν ένα τραγούδι με συγκινήσει, αν νιώσω ότι εκφράζει κάτι που έχω βιώσει ή που βλέπω γύρω μου στους ανθρώπους, τότε μόνο μπορώ να το υπερασπιστώ και να το μοιραστώ μαζί σας».

Μαζί της στη σκηνή θα βρίσκονται ο Δημήτρης Μπασδάνης (κιθάρες, ενορχηστρώσεις), η Αγγελική Παρδάλη (σαντούρι, φωνή), ο Ανέστης Τσιαρτσιανίδης (βιολί, φωνητικά) και ο Μάνος Ναζλής (τύμπανα, κρουστά).

- Ποια ήταν τα πρώτα σας μουσικά ακούσματα και ποιες οι μεγαλύτερες μουσικές αγάπες που διαμόρφωσαν τη διαδρομή σας στο τραγούδι;

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου η μουσική ήταν καθημερινότητα. Στο σπίτι ακούγαμε βυζαντινή αλλά και η κλασική μουσική. Ο πατέρας μου ήξερε να ψέλνει καλά αλλά του άρεσε πολύ να ακούσει και κλασική μουσική στο τρίτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, όταν πήγα για σπουδές στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα να βγαίνω στα ρεμπέτικα στέκια της πόλης και έτσι μυήθηκα στο ρεμπέτικο αλλά και το λαϊκό τραγούδι. Ταυτόχρονα όμως άκουγα και πολιτικά τραγούδια αλλά και ξένα ροκ. Τότε οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες δεν τραγουδούσαν απλώς, αλλά κατέθεταν την ψυχή τους. Ολα αυτά λοιπόν διαμόρφωσαν το αυτί μου, την αισθητική μου και τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το τραγούδι μέχρι σήμερα.

- Πώς επιλέγετε τα τραγούδια που ερμηνεύετε; Τι είναι αυτό που σας αγγίζει σε ένα τραγούδι και σας κάνει να θέλετε να το μοιραστείτε με τον κόσμο;

Για να πω ένα τραγούδι, πρέπει πρώτα να με «γραπώσει» στην καρδιά. Δεν κοιτάζω ούτε μόδες, ούτε αν θα γίνει επιτυχία με την εμπορική έννοια. Θέλω ο στίχος να μου λέει κάτι, να λέει δηλαδή κάτι ουσιαστικό για την ανθρώπινη ψυχή, για τον πόνο, τη χαρά, τον αγώνα. Η μελωδία επίσης θα πρέπει να κουμπώνει με τον λόγο. Αν ένα τραγούδι με συγκινήσει, αν νιώσω ότι εκφράζει κάτι που έχω βιώσει ή που βλέπω γύρω μου στους ανθρώπους, τότε μόνο μπορώ να το υπερασπιστώ και να το μοιραστώ μαζί σας.

- Το «Φτάνει» είναι ένα τραγούδι οργής απέναντι στις γυναικοκτονίες και την πατριαρχική κοινωνία. Τι σας έκανε να ταυτιστείτε με αυτό και να θελήσετε να γίνετε μέρος του μουσικού πρότζεκτ «Hidden Thumbs» των εκδόσεων «Μετρονόμος»;

Το «Φτάνει» είναι ένα τραγούδι - κραυγή που δεν γινόταν να προσπεράσω. Ζούμε σε μια εποχή που η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες έχουν πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Δυστυχώς, η πατριαρχία συνεχίζει να σκοτώνει και να καταπιέζει. Όταν μου πρότειναν να συμμετάσχω στο πρότζεκτ «Hidden Thumbs» των εκδόσεων Μετρονόμος, ένιωσα χρέος μου ως γυναίκα, ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης να ενώσω τη φωνή μου με αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να σταματήσουμε να σιωπούμε. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό «φτάνει» απέναντι στη βία.

- Το ρεμπέτικο παραμένει βασικό κομμάτι της μουσικής σας διαδρομής. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο σε αυτά τα τραγούδια και εξακολουθεί να σας συνδέει μαζί τους;

Με συγκινεί η απόλυτη αλήθεια και η δωρικότητά του. Το ρεμπέτικο δεν έχει φτιασιδώματα, δεν προσποιείται. Είναι ένα είδος λιτό αλλά βαθιά ουσιαστικό, όπου κάθε λέξη και κάθε νότα έχουν μεγάλη βαρύτητα. Με συνδέει μαζί του το γεγονός ότι γεννήθηκε μέσα από το βίωμα, τον πόνο και την ανάγκη των ανθρώπων να σταθούν όρθιοι.

- Εχετε χαρακτηρίσει το ρεμπέτικο φωνή των αδικημένων και των βιοπαλαιστών. Πόσο κοντά βρίσκεται, κατά τη γνώμη σας, στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα; Μπορεί ένα τραγούδι γραμμένο πριν από δεκαετίες να εκφράζει με την ίδια δύναμη τις αγωνίες του ανθρώπου σήμερα;

Βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, γιατί οι βασικές αγωνίες του ανθρώπου δεν έχουν αλλάξει. Ο αγώνας για το μεροκάματο, η αδικία, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση, αλλά και η ανάγκη για αγάπη, συντροφικότητα και ελευθερία είναι διαχρονικά θέματα. Ένα καλό ρεμπέτικο, παρότι μετρά δεκαετίες, διατηρεί την ίδια συναισθηματική δύναμη, γιατί δεν γράφτηκε για να εξυπηρετήσει μια εφήμερη μόδα, αλλά για να εκφράσει την ίδια την ανθρώπινη κατάσταση. Όταν ο κόσμος το ακούει σήμερα, αναγνωρίζει μέσα του τη δική του καθημερινή πάλη.

- Πρόσφατα συμμετείχατε στο αφιέρωμα «Τα ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης». Τραγούδια που μιλούν για την πείνα, τον φόβο, την καταπίεση, αλλά και την αντίσταση ενός λαού. Τι σας συγκίνησε περισσότερο σε αυτό το ρεπερτόριο και τι θεωρείτε ότι μπορεί να μας διδάξει σήμερα;

Αυτό το αφιέρωμα ήταν για μένα μια εμπειρία βαθιά συγκινητική. Αυτά τα τραγούδια είναι η προφορική μας ιστορία γιατί γράφτηκαν την ώρα που συνέβαιναν τα γεγονότα, μέσα στο σκοτάδι της Κατοχής. Με συγκίνησε αφάνταστα η δύναμη της ψυχής αυτών των ανθρώπων, που ενώ υπέφεραν τα πάνδεινα, έβρισκαν το σθένος να τραγουδούν, να αντιστέκονται και να ελπίζουν. Σήμερα, μας διδάσκουν ότι η αξιοπρέπεια, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη είναι τα μόνα μας όπλα απέναντι σε κάθε δυσκολία.

- Πολλά από αυτά τα τραγούδια έμειναν για χρόνια στο περιθώριο, εξαιτίας των ιστορικών συνθηκών και της λογοκρισίας. Πόσο σημαντικό είναι να ανακαλύπτουμε ξανά τέτοια μουσικά τεκμήρια και ποια ευθύνη έχει ο σημερινός ερμηνευτής απέναντι στην ιστορική μνήμη;

Είναι τεράστιας σημασίας, διότι ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος. Πολλά από αυτά τα κομμάτια δεν ηχογραφήθηκαν τότε λόγω της λογοκρισίας και της διακοπής της δισκογραφίας, αλλά διασώθηκαν από στόμα σε στόμα. Ο σημερινός ερμηνευτής κατά τη γνώμη μου, έχει χρέος και ευθύνη να φέρνει στην επιφάνεια τέτοια ιστορικά τραγούδια. Οφείλουμε να τα φέρνουμε στο φως, με σεβασμό και ταπεινότητα, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, για να κρατάμε την ιστορική μνήμη ζωντανή.

- Εμφανίζεστε σε μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά ταξιδεύετε και σε όλη την Ελλάδα. Τι συναντάτε σε αυτά τα ταξίδια, τι δίνετε μέσα από τα τραγούδια σας και τι παίρνετε από την επαφή με το κοινό;

Τα ταξίδια αυτά μου δίνουν ζωή. Συναντώ ανθρώπους ζεστούς, φιλόξενους, με μια βαθιά ανάγκη να σμίξουμε, να τραγουδήσουμε και να μοιραστούμε συναισθήματα. Αυτό που προσπαθώ να δίνω κάθε φορά είναι ό,τι έχω μέσα στην ψυχή μου. Και αυτό που παίρνω πίσω και με γεμίζει συγκίνηση είναι το βλέμμα τους, το χαμόγελό τους, το χειροκρότημα και η αίσθηση ότι για λίγες ώρες γινόμαστε όλοι μια παρέα, μια αγκαλιά.

- Αυτή τη φορά σας υποδεχόμαστε στο «Brooklyn Live Stage». Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της βραδιάς και ποια συναισθήματα θα θέλατε να πάρει μαζί του ο κόσμος φεύγοντας;

Εχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα-γιορτή! Ένα μουσικό σεργιάνι που ξεκινά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής μου δισκογραφίας, «παντρεύεται» με τη διαχρονική γοητεία των ρεμπέτικων και λαϊκών μας τραγουδιών, αλλά κάνει και στάσεις στο έντεχνο και σε αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει. Μαζί μου επί σκηνής είναι σπουδαίοι συνεργάτες και εξαιρετικοί μουσικοί που βάζουν όλο τους το μεράκι. Θέλω ο κόσμος φεύγοντας να νιώθει ελαφρύτερος, να έχει συγκινηθεί, να έχει χαρεί και να παίρνει μαζί του αυτή την όμορφη ζεστασιά που γεννιέται όταν η μουσική μας ενώνει.

- Υπάρχουν νέα τραγούδια ή συνεργασίες που ετοιμάζετε και για τα οποία μπορείτε να μας αποκαλύψετε κάτι;

Η δημιουργική διαδικασία μου δίνει μεγάλη χαρά και είναι μεγάλο κίνητρο. Αυτή την περίοδο προετοιμάζουμε νέα τραγούδια με αξιόλογους δημιουργούς, ανθρώπους που εκτιμώ βαθιά για το ήθος και το ταλέντο τους. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις ζωντανές εμφανίσεις μας σε διάφορες πόλεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι ηχογραφήσεις στο στούντιο, θα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Μέχρι τότε, ανυπομονώ να σμίγουμε στις συναυλίες μας.