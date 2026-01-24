Η Κάρπαθος ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026, σύμφωνα με τουριστικό ιστότοπο

Στους δέκα «εναπομείναντες παραδείσους» του κόσμου που πρέπει να προλάβει κανείς να επισκεφτεί συγκαταλέγεται η Κάρπαθος, σύμφωνα με το news18.com .

Η δημοσιογραφική ομάδα της διεθνούς ειδησεογραφικής ιστοσελίδας συνέλεξε στοιχεία για τα μέρη του πλανήτη που παραμένουν αυθεντικά, ποιοτικά και αναλλοίωτα από τον υπερτουρισμό. Ανάμεσα σε προορισμούς από Ισπανία, Ιταλία, Γροιλανδία, Γεωργία, Ελλάδα, Ινδία, Χιλή και Νήσους Φερόε, ο κατάλογος του news18.com περιλαμβάνει την Κάρπαθο στην 6η θέση.

Σύμφωνα με τον δημοφιλή ιστότοπο, «η Κάρπαθος διατηρεί τον αυθεντικό της χαρακτήρα και προσφέρει μια αναζωογονητική εμπειρία μακριά από τα συνηθισμένα. Παραλίες με άγρια ομορφιά, επιβλητικά ορεινά τοπία και γραφικά χωριά όπου τα τοπικά έθιμα παραμένουν ζωντανά, συνθέτουν έναν ιδανικό προορισμό με εύρος εναλλακτικών επιλογών».

Σημειώνεται πως με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο δήμος από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναμένεται να δρομολογηθούν δύο νέα έργα για την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τα οποία θα αφορούν την δημιουργία και αξιοποίηση νέων αναρριχητικών πεδίων και περιπατητικών διαδρομών.

«Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Καρπάθου ως ποιοτικού προορισμού και η υλοποίηση έργων για την αναβάθμιση των βασικών υποδομών του νησιού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων», επισημαίνει ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελλουζής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καρπάθου έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση ύψους 2.800.000 ευρώ από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προμήθεια μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης η οποία θα διασφαλίζει μόνιμη και επαρκή παροχή νερού σε δωδεκάμηνη βάση, προσφέροντας 2.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως στη Χώρα της Καρπάθου. Παράλληλα, μέσω των μόνιμων μονάδων αφαλάτωσης, θα εξασφαλιστεί η παροχή 300 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως για όλο το έτος στην Τοπική Κοινότητα Απερίου Καρπάθου, ενισχύοντας ουσιαστικά την υδροδοτική επάρκεια της περιοχής.

