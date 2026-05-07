Η Καλαμάτα ανακοίνωσε Μπατίστα ως team μάνατζερ

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του team manager στην ομάδα μας.

Γεννημένος στο Σάο Βιτσέντε στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο Ντανιέλ Μπατίστα έκανε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Φέγενορντ, αγωνίστηκε στην Εξέλσιορ και έπειτα ήρθε στη χώρα μας. Φόρεσε τη φανέλα του Εθνικού Πειραιώς, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Άρη, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα, ένα Σούπερ Καπ και ένα Λιγκ Καπ. Υπήρξε, επίσης, 16 φορές διεθνής με την Εθνική μας ομάδα, έχοντας λάβει την ελληνική υπηκοότητα.

Έχει υπάρξει επί σειρά ετών προπονητής σε διάφορους συλλόγους αλλά και τεχνικός διευθυντής, ενώ διατηρεί τις δικές του ακαδημίες στην Αθήνα. Ντανιέλ, σε καλωσορίζουμε στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου.»

Δήλωση του Ντανιέλ Μπατίστα:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω τον ρόλο του team manager στην Καλαμάτα. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη, και ιδιαίτερα τον Γιώργο Πρασσά για τη στήριξη και το όραμά του για την ομάδα. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας».