ΑΔΕΔΥ: Στις 13 Μαΐου κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα ΜΜΜ

Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου, είναι η πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

«Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι "κλείνουν" οι δημόσιες υπηρεσίες», διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και σημειώνει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει την κανονική τους λειτουργία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με αφορμή αναρτήσεις "ειδήσεων" διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και, επομένως, η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την κανονική τους λειτουργία».

ΑΠΕ