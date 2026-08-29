eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026 14:14

Φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου στη Λάρισα

Γράφτηκε από την

Φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου στη Λάρισα

Navarino Agora

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του στη Λάρισα.

Στην δίκη που έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκισε την σύντροφο του ενώ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

Νωρίτερα κατέθεσε η παθούσα περιγράφοντας τη στιγμή του τσακωμού ζητώντας ωστόσο από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια στον σύντροφο της.

Η εισαγγελέας τελικά πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου επισημαίνοντας στην αγόρευση της πως η παθούσα ήταν φοβισμένη και γι' αυτό δεν θέλησε να δώσει διάσταση στο συμβάν. Ως προς την ποινή πρότεινε φυλάκιση δύο ετών, την έκτιση ολόκληρης της ποινής και να μην χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Πρόταση που έγινε δεκτή από την πρόεδρο με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις