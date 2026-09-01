Η Σαντορίνη βγαίνει από την «καρτ-ποστάλ» και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού

Από το μετρό του Παρισιού έως τα ψηφιακά κανάλια μίας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Γαλλίας και από εκεί στη Ζυρίχη, η Σαντορίνη ενισχύει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αγορές, επενδύοντας σε στοχευμένες δράσεις προβολής και σε συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν απευθείας το νησί με σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

Στο επίκεντρο της νέας καμπάνιας βρίσκεται η Γαλλία, όπου ο Δήμος Θήρας συνεργάζεται με την Transavia, για μία ευρείας κλίμακας δράση προβολής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Η γαλλική αγορά αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τη Σαντορίνη και θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμική των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, προσεγγίζοντας το γαλλικό κοινό με έναν πιο στοχευμένο τρόπο», επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, Γεωργία Νομικού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του Μετρό του Παρισιού, που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλί. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατ. επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η καμπάνια, με κεντρικό μήνυμα «Beyond the Postcard» («Πέρα από την καρτ-ποστάλ»), δεν περιορίζεται στην προβολή στους σταθμούς του μετρό. Περιλαμβάνει newsletter αφιερωμένο στη Σαντορίνη προς τη βάση των 10 εκατ. εγγεγραμμένων χρηστών της Transavia, banner στην κεντρική ιστοσελίδα της εταιρείας, η οποία καταγράφει περίπου 2,4 εκατ. επισκέπτες τον μήνα, καθώς και push notification στην εφαρμογή της προς 1,9 εκατ. χρήστες. Παράλληλα, θα υπάρξει προβολή μέσω των social media της Transavia France.

«Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα κανάλια της αεροπορικής εταιρείας, ώστε η προβολή να μην περιορίζεται σε μία συμβατική διαφημιστική παρουσία, αλλά να φτάνει σε ένα κοινό που έχει άμεσο ενδιαφέρον και δυνατότητα να ταξιδέψει στη Σαντορίνη», αναφέρει η κ. Νομικού.

Η επιλογή του Σεπτεμβρίου δεν είναι τυχαία, καθώς η καμπάνια έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους της την προσέλκυση Γάλλων επισκεπτών κατά τις φθινοπωρινές σχολικές διακοπές, τις Vacances de la Toussaint, ενισχύοντας τη ζήτηση πέρα από την περίοδο αιχμής.

Η Transavia συνδέει τη Σαντορίνη με το Παρίσι, τη Λυών και τη Νάντη, με συνολικά 12 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα, αποτελώντας, σύμφωνα με τον Δήμο Θήρας, βασικό αεροπορικό συνεργάτη για τη γαλλική αγορά.

Νέο άνοιγμα και στην ελβετική αγορά

Παράλληλα, ο Δήμος Θήρας διευρύνει τις δράσεις προβολής του και στην Ελβετία, μέσω τετράμηνης κοινής διαφημιστικής καμπάνιας με την Edelweiss Air, μέλος του Ομίλου Lufthansa.

«Η Ελβετία είναι μία αγορά με σταθερή παρουσία στη Σαντορίνη και θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη σχέση, αξιοποιώντας και την απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Ζυρίχη», σημειώνει η κ. Νομικού.

Η συνεργασία με την Edelweiss περιλαμβάνει ειδική B2B εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, με στόχο τη δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες της ελβετικής αγοράς, ψηφιακή προβολή της Σαντορίνης στην επίσημη ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, με εκτιμώμενη απήχηση άνω των 500.000 προβολών, καθώς και online banners σε δημοφιλή ελβετικά μέσα και δράσεις στα social media της Edelweiss.

Την ίδια ώρα, η αεροπορική σύνδεση Ζυρίχης-Σαντορίνης εμφανίζει φέτος αύξηση 3% στη χωρητικότητα, φτάνοντας περίπου τις 14.600 θέσεις, ενώ η μέση πληρότητα διαμορφώνεται στο 76%, σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας με την Edelweiss, μας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσουμε σε μία αγορά που ήδη γνωρίζει και επιλέγει τη Σαντορίνη, αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της αεροπορικής σύνδεσης», επισημαίνει η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής.

Όπως τονίζει η κ. Νομικού, η στρατηγική του δήμου δεν στηρίζεται στην ήδη ισχυρή αναγνωρισιμότητα της Σαντορίνης, αλλά στη συνεχή παρουσία και στην ενεργοποίηση νέων εργαλείων προβολής στις διεθνείς αγορές.

«Η Σαντορίνη είναι ένας εμβληματικός προορισμός, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην προβολή της, να ενισχύουμε τις υφιστάμενες αγορές και να αναζητούμε νέες συνεργασίες που μπορούν να στηρίξουν τη ζήτηση και πέρα από την περίοδο αιχμής», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον Δήμο Θήρας, η συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες θα συνεχιστεί και με άλλους εταίρους, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Σαντορίνης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ