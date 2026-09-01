Κυψέλη - Σοκάρει ο 43χρονος: «Μας άλλαξαν το μωρό, μας έδωσαν ένα σατανισμένο»

Αναφορικά με το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι της Κυριακής ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου στη Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οι ενοικιαστές δεν του πληρώνουν το ενοίκιο ενώ κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Πριν ακόμα φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί για να ελέγξουν την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είδε τυχαία στο δρόμο αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, που έκαναν περιπολία, τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε σχετικά με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν έναν 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του μαζί με τρία ανήλικα, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, που κατά δήλωσή τους, είναι παιδιά τους. Στο διαμέρισμα επίσης ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 45χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ' οίκον έρευνα, όπου βρήκαν τη Γερμανίδα με τους δύο ανήλικους να έχουν ετοιμάσει βαλίτσες και να ετοιμάζονται να φύγουν. Σε έλεγχο που έκαναν στη βαλίτσες εντόπισαν ένα δοχείο, που είχε μέσα ένα νεκρό βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Όπως ισχυρίστηκε η 38χρονη στους αστυνομικούς, το βρέφος ήταν παιδί της και είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν σήμερα έφοδο και σε σπίτι στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν μέχρι πρόσφατα και για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάτι ύποπτο.

Τα δύο ανήλικα αγόρια έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί και στο παρελθόν εκεί και υπήρχε ήδη σχετικός φάκελος από κοινωνική υπηρεσία. Τέλος η 15χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα καθώς είναι έγκυος.

AΠΕ