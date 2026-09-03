Προαστιακός: Άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία πριν από τον σταθμό της Κορίνθου

Δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 05:40, επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από τον σταθμό της Κορίνθου, όταν άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Πειραιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο 1301 με 80 επιβάτες (Κιάτο - Πειραιάς), αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν από τον σταθμό της Κορίνθου. Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε στο σημείο έως τις 06:51 προκειμένου οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ





