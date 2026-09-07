Θεσσαλονίκη: Πτώση 13χρονης από 5ο όροφο ξενοδοχείου - Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μία 13χρονη, ύστερα από πτώση από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά του ξενοδοχείου και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 13χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος.