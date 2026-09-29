Καβάλα: Έφυγε από τη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε στην διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί ο 16χρονος 'Ανι, του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, στο γήπεδο της Παναγίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο 16χρονος, στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και προσέκρουσε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχίο της κερκίδας. 'Εχασε αμέσως τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και θεατές.

Ο αγώνας διεκόπη και στον νεαρό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης. Στη συνέχεια ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση της υγείας του. Δυστυχώς, ο 16χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ανακοίνωση του Βύρωνα Καβάλας

Με μια δραματική ανακοίνωση, ο Βύρων Καβάλας αποχαιρετά τον νεαρό ποδοσφαιριστή του:

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β' Gjana Asllan, τον 'Ανι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρων Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».

Προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου

Την ίδια ώρα, το Αστυνομικό Τμήμα Θάσου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου στο γήπεδο της Παναγίας.

Η προανάκριση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Εισαγγελία Καβάλας. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση ή έχουν γνώση των συνθηκών του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα που αφορούν την κατάσταση και τις συνθήκες ασφαλείας του ποδοσφαιρικού γηπέδου, αλλά και αν το συγκεκριμένο γήπεδο ήταν αδεοδοτημένο, άρα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές.Την ίδια ώρα, έντονος είναι ο προβληματισμός στην τοπική κοινωνία της Καβάλας μεταξύ πολλών γονέων, αναφορικά με την ακαταλληλότητα όλων των γηπέδων όπου κάθε Κυριακή πραγματοποιούνται αγώνες και κατά πόσο αυτοί οι αγωνιστικοί χώροι είναι ασφαλείς για τους νεαρούς αθλητές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ