Διπλασιασμός επιδότησης στους αλιείς για το πετρέλαιο – Έως 32 λεπτά το λίτρο

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα της αλιείας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο (αντί για 16 λεπτά) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά (αντί για 12 λεπτά) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, μέσω ενίσχυσης de minimis (ήσσονος σημασίας), με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λιπάσματα, που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου