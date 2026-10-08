Πανεπιστήμιο Πατρών: Ενταση στην Πρυτανεία - Τι καταγγέλλει ο Χρήστος Μπούρας (βίντεο)

Ενταση σημειώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όταν ομάδα φοιτητών βρέθηκε στο γραφείο του Πρύτανη, Χρήστου Μπούρα, με αφορμή αιτήματα που αφορούν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, «Συνδέσεις» ο κ. Μπούρας υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο της Πανσπουδαστικής, με τον οποίο συμφωνήθηκε συνάντηση με πενταμελή αντιπροσωπεία φοιτητών. Όπως ανέφερε, αντί για πέντε άτομα εμφανίστηκαν περισσότερα από 40.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Πρύτανη, οι φοιτητές απώθησαν και εξύβρισαν φύλακες και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το γραφείο του. Ο ίδιος δήλωσε ότι πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα και παρέμεινε στο γραφείο μαζί με εργαζόμενες της γραμματείας.

Ο κ. Μπούρας έκανε λόγο για περιστατικό εκφοβισμού εργαζομένων και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια διερεύνησης προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στο περιστατικό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μεταξύ των συγκεντρωμένων υπήρχαν και πανεπιστημιακοί που, κατά τον ίδιο, τους καθοδηγούσαν.

Η θέση των φοιτητών

Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα οι φοιτητές υποστήριζαν ότι δεν ήταν δυνατό να περιοριστεί η συμμετοχή σε μόλις πέντε εκπροσώπους, καθώς στο Πανεπιστήμιο δραστηριοποιούνται περισσότεροι φοιτητικοί σύλλογοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο κατά την πρόσφατη επίσκεψη της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με τους φοιτητές να κάνουν λόγο για «αστυνομοκρατία» στο ίδρυμα.

«Το Πανεπιστήμιο έχει το αυτοδιοίκητο»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών τόνισε ότι η διοίκηση του ιδρύματος είναι διατεθειμένη να συζητήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως ανέφερε, ορισμένα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, άλλα από τους φορείς της περιοχής και άλλα από την Πολιτεία.

Ο κ. Μπούρας υπογράμμισε παράλληλα ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει αυτοδιοίκητο και ότι η διοίκησή του θα προστατεύσει, όπως είπε, εργαζόμενους και φοιτητές, χωρίς να επιτρέψει την άσκηση κομματικής πολιτικής μέσα στο ίδρυμα.Η αντιπαράθεση για το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικής

Επιπλέον, ο κ. Μπούρας έθεσε και το ζήτημα του ξενόγλωσσου προγράμματος της Ιατρικής Σχολής και υποστήριξε ότι το πρόγραμμα έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, αναφέροντας ότι για 50 θέσεις υποβλήθηκαν 180 αιτήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 50 ξένοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, ενώ στόχος είναι να συνεχιστεί η προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Μπούρας υποστήριξε ότι υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Πατρών και ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τη λειτουργία έξι τμημάτων στην Κίνα, τις συνεργασίες με αμερικανικά και γαλλικά πανεπιστήμια, καθώς και την έναρξη του ξενόγλωσσου προγράμματος Ιατρικής.

«Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος γιατί το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στα καλύτερά του», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη διεθνή παρουσία και στις επιδόσεις του ιδρύματος.

Η ένταση των τελευταίων ημερών επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της φοιτητικής διαμαρτυρίας, τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου μεταξύ φοιτητών και διοίκησης, αλλά και την προστασία της ομαλής λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.