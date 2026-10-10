Συντάξεις Νοεμβρίου 2026 - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το οριστικό χρονοδιάγραμμα, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις και να ακολουθούν τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.



Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, σε μισθωτούς και μη μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.

Τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, ανάλογα με την τράπεζα.



Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μισθωτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ.

Οι κύριες συντάξεις των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων, του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Επειδή η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αργία, τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Η ακριβής ώρα πίστωσης ενδέχεται να διαφέρει ανά πιστωτικό ίδρυμα.