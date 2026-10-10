Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς στις δύο βιοτεχνίες στο Αιγάλεω

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το πυροθερμικο φορτίο έχει μειωθεί, ενώ ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα, σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου τα κτίρια υπέστησαν σοβαρές φθορές. Επιπλέον , όσον αφορά τις δύο δεξαμενές προπανίου που βρίσκονται στην ταράτσα του κτιρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρέχει ο Δήμος Αιγάλεω.