Ζαχαροπλαστεία: Φόβοι για «νέα λουκέτα» – Έκκληση για μέτρα στήριξης

Ορατός είναι ο κίνδυνος για νέα λουκέτα στα ζαχαροπλαστεία, καθώς οι επαγγελματίες καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις και λειτουργικά κόστη.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλυκός, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά μέτρα στήριξης, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.