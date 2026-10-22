Ζαχαροπλαστεία: Φόβοι για «νέα λουκέτα» – Έκκληση για μέτρα στήριξης

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλυκός, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά μέτρα στήριξης, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
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Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026 14:24
Ζαχαροπλαστεία: Φόβοι για «νέα λουκέτα» – Έκκληση για μέτρα στήριξηςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ορατός είναι ο κίνδυνος για νέα λουκέτα στα ζαχαροπλαστεία, καθώς οι επαγγελματίες καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρεώσεις και λειτουργικά κόστη.
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