Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει και σήμερα η κακοκαιρία Agneta

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίστηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ το Σάββατο (31/10) και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Χαμηλό βαρομετρικό στη νότια Ιταλία κινείται ανατολικά και επηρεάζει τη χώρα μας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πιθανώς να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Η κακοκαιρία αυτή έλαβε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία το όνομα AGNETA και επηρεάζει τη χώρας μας και σήμερα Τρίτη (3/11) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (3/11)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, για την εξέλιξη της κακοκαιρίας AGNETA, που επηρεάζει τη χώρα μας, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια και στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και η ετοιμότητα του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Ο κ. Τουρνάς, τόνισε την ανάγκη πλήρους ετοιμότητας του μηχανισμού και έγκαιρης ανάπτυξης δυνάμεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Επιπλέον ο υπουργός, ζήτησε συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και διαρκή συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, ώστε να εκδίδονται έγκαιρα οι αναγκαίες προειδοποιήσεις εφόσον απαιτηθούν, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, ιδίως τις απαγορεύσεις διέλευσης από επικίνδυνα σημεία.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

- Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

- Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr) .

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

ΑΠΕ-ΜΠΕ