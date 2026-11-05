ΟΣΔΕ 2026: Προβληματισμός για τις καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση δηλώσεων αγροτών από συγκεκριμένα ΚΥΔ

Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε κυβερνητικό επίπεδο, για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υποβολή των δηλώσεων του νέου ΟΣΔΕ από ορισμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), κυρίως γιατί ο ρυθμός υποβολής στα συγκεκριμένα κέντρα, είναι αναντίστοιχος των συγκεντρωτικών στοιχείων κατάθεσης δηλώσεων, σε εθνικό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι οριστικές αιτήσεις έφτασαν τις 260.114, ενώ άλλες 167.920 βρίσκονται σε προσωρινή μορφή. Συνολικά, 428.034 αιτήσεις έχουν καταχωριστεί στο σύστημα, με τις εξουσιοδοτήσεις προς υποβολή να ανέρχονται σε 485.826.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν εξετάσει κανείς τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών.

Όπως ανέφεραν πηγές της ΑΑΔΕ στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «η μεγαλύτερη υστέρηση εντοπίζεται στην Κρήτη, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, καθώς και στη Λάρισα, στη Φθιώτιδα και στις Σέρρες. Αντίθετα, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα, στους νομούς της Ηπείρου, στον Έβρο, στη Μαγνησία και στη Βοιωτία η διαδικασία προχωρά αισθητά καλύτερα».

Και πρόσθεσαν ότι «το σύστημα λειτουργεί πλέον ομαλά εδώ και εβδομάδες, ενώ έχουν δοθεί διαδοχικές διευκρινίσεις και διευκολύνσεις για ζητήματα που έθεταν οι ίδιοι οι φορείς υποβολής».

Επίσης, έντονος είναι και ο προβληματισμός σε υψηλό κυβερνητικό και υπηρεσιακό επίπεδο, από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης έως την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα αρμόδια στελέχη της ΑΑΔΕ, η επίμονη υστέρηση συγκεκριμένων ΚΥΔ στην οριστικοποίηση των δηλώσεων.

Μάλιστα, στο κυβερνητικό επιτελείο ενισχύεται ο προβληματισμός για το κατά πόσο ορισμένες καθυστερήσεις οφείλονται σε αδράνεια ή συνδέονται με ενδεχόμενη συνειδητή, από ορισμένους ιδιοκτήτες ΚΥΔ, υπονόμευση της εφαρμογής του νέου συστήματος.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τα όσα είπαν οι αρμόδιες πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «πρώτοι υφίστανται τις συνέπειες οι παραγωγοί που εμπιστεύθηκαν, έναντι αμοιβής, τη διεκπεραίωση της αίτησής τους σε έναν επαγγελματία».

Από την πλευρά του στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διερωτήθηκε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων «αν αγρότες της ίδιας περιοχής, με αντίστοιχες προϋποθέσεις, δουν συναδέλφους τους να πληρώνονται ενώ η δική τους αίτηση παραμένει ανολοκλήρωτη, εύλογα θα ζητήσουν εξηγήσεις από το ΚΥΔ με το οποίο συνεργάζονται».

Πάντως, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκφράζουν τη βούληση να υπάρξει συνέχεια και μετά τις πληρωμές. Οι, ίδιοι προσέθεταν, ότι «οι επιδόσεις και οι χειρισμοί των φορέων υποβολής θα πρέπει να αξιολογηθούν και, όπου τεκμηριωθεί υπονόμευση, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες συνέπειες». Άλλωστε, όπως υπογραμμίζουν πρόσωπα που είναι καλοί γνώστες του αντικειμένου, «η εξυπηρέτηση των αγροτών συνοδεύεται από συγκεκριμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαίτηση λογοδοσίας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ