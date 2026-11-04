Θεόδωρος Λάμπρος: “Ως χώρα εξετάζουμε επιδερμικά τα εθνικά μας θέματα” (βίντεο)

Για θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και της Νεότερης Ιστορίας της χώρας μίλησε ο Πύργιος Ιστορικός σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή όπου συμμετείχαν εκλεκτοί επιστήμονες από Ελλάδα και Εξωτερικό.

Ο Θεόδωρος Λάμπρος μίλησε στον “ΕΡΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” για τα Εθνικά Θέματα αλλά και του ελλείμματος ιστορίας που έχει η πλειοψηφία των Νεοελλήνων τονίζοντας ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει για να έχει μέλλον η χώρα μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικοδεσπότες της εκπομπής Ανδρέας Νικολόπουλος – Κορμάς (Σύμβουλος Στρατηγικής Ασφαλείας) και Δημήτρης Βερδελής (Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) έθεσαν καίρια ερωτήματα στο πάνελ των ομιλητών αναφορικά με τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, το Ρωσοουκρανικό, τις εξελίξεις σε Γαλλία, Σερβία, Πολωνία, καθώς και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Την εκπομπή τίμησαν με την παρουσία τους οι Θεόδωρος Γιαννακόπουλος (Πολιτικός Επιστήμων), Θεόδωρος Νικολοβγένης (Υποψήφιος Διδάκτωρ στο ΕΚΠΑ), ο Dr. Νικόλαος Νικολούδης (Διδάκτωρ Ιστορίας στο Kings College London), Γιώργος Κοτλίδας (Δικηγόρος και Υποψήφιος Διδάκτωρ), Νικόλαος Γιάννου (Θεολόγος – Ιστορικός) και Ανδρέας Μητσόπουλος (Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω).

Επίσης ουσιαστικές παρεμβάσεις έκαναν στην εκπομπή ο Θεολόγος – Δημοσιογράφος Γιώργος Τσουμάνης και ο Δημοσιογράφος στο έγκριτο πόρταλ e-enimerosi.com και Ανταποκριτής στη Γερμανία Χρήστος Μουρτζούκος.

Πηγή: skalistiri.news