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Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2026 14:20

Σπείρα εκβιαστών: Βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση με χειροβομβίδες σε κατάστημα εστίασης

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Σπείρα εκβιαστών: Βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση με χειροβομβίδες σε κατάστημα εστίασης

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Βίντεο-ντοκουμέντα αποκαλύπτουν την επικίνδυνη δράση κυκλώματος εκβιαστών που είχε βάλει στο στόχαστρο καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που δράστες πετούν χειροβομβίδες σε επιχειρήσεις, ακόμη και παρουσία πελατών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τις επιθέσεις φέρεται να καθοδηγούσε 49χρονος κρατούμενος μέσα από τις φυλακές.

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ
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