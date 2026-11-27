Βρισκόμαστε εδώ και καιρό σε μακρά προεκλογική περίοδο (γιατί άραγε;) προς τις εθνικές εκλογές, η οποία θα συνεχισθεί και μετά από αυτές, αφού ακολουθούν οι εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Το βέβαιο και το λογικό είναι πως το κλίμα έντασης και σύγκρουσης μεταξύ των κομμάτων, που παρατηρείται στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, θα συνεχισθεί, ενδεχομένως σε μεγαλύτερο βαθμό, και στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές για πολλούς και διαφόρους λόγους.

Το πρώτο είναι ο Νόμος (5314/26) εφαρμογής εκλογικού συστήματος σε έναν γύρο, που μπορεί να ευνοεί τους ήδη εκλεγμένους, αλλά συναντά μεγάλες αντιδράσεις, με σοβαρά επιχειρήματα κυρίως για εξώθηση στη συγκρότηση «μετώπων» και συμφωνιών «κάτω από το τραπέζι». Η λογική εκτίμηση είναι πως ο συγκεκριμένος Νόμος μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο με την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης ως αυτοδύναμης, με δεδομένο ότι συναντά την κάθετη αντίδραση των άλλων κομμάτων, αλλά και σημαντικού μέρους της αυτοδιοίκησης και του νομικού κόσμου.

Οι αλληλοκατηγορίες και η ένταση μεταξύ των αυτοδιοικητικών παρατάξεων υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να οξύνεται συνεχώς, με σκληρή αντιπαράθεση, ως παράδειγμα, σχετικά με έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ή την αγορά ψηφιακών υδρομέτρων. Επιπλέον, συγκρουσιακή κατάσταση προβλέπεται να δημιουργήσουν ζητήματα που συνδέονται με αναπτυξιακές εταιρίες, οι οποίες ελέγχονται από στελέχη της αυτοδιοίκησης (!), με τη διαφθορά σε αρκετές δημοτικές πολεοδομίες, με τις ελλείψεις σε τακτικό προσωπικό, με τις διακρίσεις στην κατανομή έργων και οπωσδήποτε με τις ευθύνες για την υποχρηματοδότηση . Η αλήθεια είναι πως ο τρόπος ένταξης και κατανομής των έργων, όπως και η πάγια υποχρηματοδότηση, συνδέονται τώρα και πάντα με τον ασφυκτικό έλεγχο των αυτοδιοικήσεων από τον εκάστοτε κυβερνητικό μηχανισμό.

Σοβαρό, επίσης, ζήτημα προκύπτει από τα έντονα εσωκομματικά προβλήματα, που θα μετεξελιχθούν, με βεβαιότητα, σε ενδοπαραταξιακά στην πορεία προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ως παράδειγμα και πάντα στην υποθετική περίπτωση, όπου ο κ. Σαμαράς ζητήσει ανοικτή στήριξη στις εθνικές εκλογές από ηγετικά στελέχη της αυτοδιοίκησης και των κρατικών οργανισμών, που τοποθετήθηκαν και ευεργετήθηκαν πολλαπλά από τον ίδιο, θα προκύψει σοβαρό πρόβλημα διλημμάτων, συνοχής και επιδόσεων στις προσεχείς εκλογές για τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Αυτό ειδικά το θέμα θα έχει πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη συνέχεια. Να το θυμόσαστε.

Άλλη αιτία πιθανής έντασης είναι η καθιέρωση του «επαγγελματισμού» στην αυτοδιοίκηση και η εξαφάνιση του εθελοντισμού, που παραδοσιακά κυριαρχούσε και αποτελούσε την «ψυχή» της . Ο εθελοντής αιρετός έχει αντικατασταθεί με τον πρόσφατο Ν.5314/26 από τον επαγγελματία αιρετό σύμβουλο, που εξασφαλίζει σταθερή και καλοπληρωμένη σύμβαση μιας 5ετίας, αν βρεθεί στην πλειοψηφία, δημοτική ή περιφερειακή. Δεν είναι καθόλου άσχημα, αν σκεφθεί κανείς πως για αρκετούς αιρετούς το μόνο προσόν τους είναι η ψήφος και η βουλευτική ή η κομματική στήριξη.

Για όλα τα παραπάνω, η πρόβλεψη είναι πως στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξουν περισσότεροι συνδυασμοί και υποψήφιοι λόγω οικονομικής ελκυστικότητας και επιπλέον μεγαλύτερη και πιο σύνθετη συναλλαγή, μαζί με σκληρότερο ανταγωνισμό και ένταση. Δηλαδή, περαιτέρω υποβάθμιση και ποδηγέτηση της αυτοδιοίκησης.

Συμπερασματικά, οι προσεχείς εθνικές εκλογές και ακολούθως οι αυτοδιοικητικές αλληλοεπηρεάζονται, είναι «συγκοινωνούντα δοχεία» και λειτουργούν περίπου με τους ίδιους κανόνες. Ο αγώνας, με αποκλειστικό στόχο την εξουσία, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, προβλέπεται σκληρός, με φαινόμενα «ανθρωποφαγίας», φανατισμού και ηθικής εξόντωσης του αντιπάλου να κυριαρχούν. Επόμενο είναι η συγκεκριμένη κατάσταση να μην αφήνει περιθώρια σε αποφάσεις με κριτήριο τον ορθολογισμό και την πρόταξη του γενικού συμφέροντος. «Τί είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα».

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