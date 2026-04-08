Ατενίζοντας τον Ταΰγετο από την Αττική

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Πεντέλη κατάφερε να τραβήξει ο φωτογράφος Γιάννης Κρητικάκης, ο οποίος ασχολείται με τη φωτογράφιση μακρινών αποστάσεων εδώ και 40 χρόνια.

Συγκεκριμένα, κατάφερε να φωτογραφίσει τον Ταΰγετο από την Αττική.

Στην εντυπωσιακή αυτή λήψη, που έγινε με τηλεφακό, διακρίνουμε την Ακρόπολη, τον Λυκαβηττό, τη Μαρίνα Φλοίσβου, την Αίγινα και το Αγκίστρι, ενώ στο βάθος ξεδιπλώνεται η Πελοπόννησος μέχρι τον Ταΰγετο.

Όπως αναφέρει το mikropragmata.lifo.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ταλαντούχος φωτογράφος καταγράφει μια τόσο μακρινή εικόνα από την Αττική, καθώς έχει πετύχει και κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό: έχει φωτογραφίσει την Κρήτη, αλλά και τη Χίο.

Ενδιαφέρον έχει και η εξήγηση του γιατί δεν μπορεί να φωτογραφηθεί η Λιβύη από την Κρήτη σε ερώτηση στο Facebook. Όπως εξηγεί ο φωτογράφος: Θα έπρεπε τα Λευκά Όρη να έχουν υψόμετρο 4.000m (δηλαδή 1.500m πάνω απο την κορυφή Πάχνες 2,454m) για να υπάρχει direct οπτική επαφή με τα -πολύ χαμηλά- υψομετρικά της ΒΑ Λιβύης. Οπότε πρακτικά αδύνατον. Για το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο σε πρακτική εφαρμογή είναι οι φωταύγειες, αλλα και πάλι αν παρατηρήσετε αντίστοιχες νυχτερινές δορυφορικές απεικονίσεις η συγκεκριμένη περιοχή δίνει απειροελάχιστα πράγματα.