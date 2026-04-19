Kινηματογραφική διάσταση

Το ηλιοβασίλεμα στην Καλαμάτα δεν είναι απλώς ένα καθημερινό φυσικό φαινόμενο, είναι εμπειρία.

Από την παραλία μέχρι τα ψηλότερα σημεία της πόλης, η δύση του ήλιου ντύνει τον Μεσσηνιακό Κόλπο με χρώματα που δύσκολα περιγράφονται.

Ωστόσο, τώρα που ο καιρός έχει ανοίξει και η πόλη επιστρέφει στους εξωτερικούς της ρυθμούς, ένα σημείο φαίνεται να κλέβει την παράσταση: το «χιλιόμετρο».

Οι εικόνες από ψηλά, όπως η πρόσφατη λήψη drone του Νίκου Τσιακαλάκη, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που οι ντόπιοι γνωρίζουν καλά: Πως εκεί, στο όριο θάλασσας και ουρανού, το φως της δύσης αποκτά μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση.