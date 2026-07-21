My Health F1rst: Η Δύναμη της Επιλογής στην Ασφάλιση Υγείας από την Eurolife FFH

Το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης My Health F1rst έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής, για να αντιμετωπίζεις περιστατικά νοσηλείας με σιγουριά και ευελιξία.

Με το My Health F1rst έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* για να επιλέγεις το γιατρό που θέλεις και το νοσοκομείο που θέλεις.

Πώς λειτουργεί;

Στο δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων

Τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει) είναι τα έξοδα της συμμετοχής σου.

Την υπόλοιπη κάλυψη αναλαμβάνει απευθείας η Eurolife FFH σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Στα μη συμβεβλημένα νοσοκομεία

Λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής. Μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου (€750 ή €1.500 ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει), θα πάρεις ένα συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με το περιστατικό για το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτείς. Το ποσό αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων, για να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα τη νοσηλεία σου.

Η εφάπαξ προκαθορισμένη οικονομική παροχή καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις στην εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά σχετικά με τη νοσηλεία.

Το δίκτυο συμβεβλημένων νοσοκομείων του My Health F1rst έχει διευρυνθεί με την προσθήκη όλων των νοσοκομείων του Ομίλου HHG (Υγεία, Υγεία-Μητέρα Μαιευτική/Παιδιατρική, Metropolitan General, Metropolitan Hospital, Creta InterClinic).

Στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα

100% κάλυψη εξόδων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος: Σε περίπτωση που απαιτείται να πληρώσεις κόστη νοσηλείας. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται σε σένα απολογιστικά, και αφού έχεις προσκομίσει τα πρωτότυπα παραστατικά στη Eurolife FFH.

Εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€.

Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.500€, όσο και το 100% των δαπανών.

Επιπλέον παροχές και πλεονεκτήματα:

Επίδομα Μητρότητας: Κάλυψη για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή στην ασφαλισμένη.

Δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας: Κάλυψη σε κέντρα αποκατάστασης.

Επείγουσα ιατρική βοήθεια: Στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχο υγείας

Μέγιστο όριο ευθύνης της εταιρείας 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

Μείωση στο ασφάλιστρο που πληρώνεις μέσα από το πρόγραμμα συνδυαστικών εκπτώσεων EurolifeSYN +

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.