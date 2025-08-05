Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την αύξηση των πλειστηριασμών που παρατηρούνται σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, από 23.500 ακίνητα το 2024 φτάσαμε σε πάνω από 30.000 το 2025. Το φαινόμενο παίρνει σοβαρές διαστάσεις και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αύξηση των πλειστηριασμών το 2025 σε σχέση με το 2024.Ειδικά για την Πελοπόννησο, συνολικά 568 ακίνητα έχουν ήδη αναρτηθεί για πλειστηριασμό το 2025, εκ των οποίων 202 αναμένεται να εκτελεστούν μέσα στο έτος.

Σύμφωνα με στοιχεία που αντλούνται από ηλεκτρονικές πλατφόρμες πλειστηριασμών: Είναι σε διαδικασία πλειστηριασμού στη Μεσσηνία 123 ακίνητα (98 κατοικίες και 25 επαγγελματικά), με 41 προβλεπόμενους πλειστηριασμούς έως το τέλος του 2025 , στην Κορινθία 176 ακίνητα (162 κατοικίες, 14 επαγγελματικά), με 63 έως το τέλος του έτους, στην Αργολίδα 101 ακίνητα (88 κατοικίες, 13 επαγγελματικά), με 39 πλειστηριασμούς προγραμματισμένους έως τη λήξη του έτους, στη Λακωνία 89 ακίνητα (75 κατοικίες, 14 επαγγελματικά), με 36 προσδιορισμένα εντός του 2025 και στην Αρκαδία 85 ακίνητα (50 κατοικίες).

Ωστόσο, η πίεση δεν περιορίζεται στους ιδιώτες servicers και τα funds. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και η ίδια η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) σχεδιάζει νέο κύμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων, ακόμη και για μικρές οφειλές προς το Δημόσιο. Ήδη, πάνω από 1,6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν υποστεί αναγκαστικά μέτρα, ενώ 2,2 εκατομμύρια επιπλέον πολίτες βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο αναμένονται μαζικοί πλειστηριασμοί μικρών ακινήτων (π.χ. γκαρσονιέρες, αποθήκες, αγροτεμάχια), με τιμές εκκίνησης ακόμη και κάτω από 20.000 ευρώ

Οι προτάσεις μας – όπως διατυπώθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

1. Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Υποστήριξης Δανειοληπτών, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με στόχο τη νομική υποστήριξη όσων απειλούνται από έξωση.

2. Δημιουργία Περιφερειακού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την οικονομική ενίσχυση ευάλωτων οικογενειών που βρίσκονται σε καθεστώς πλειστηριασμού.

3. Νομοθετική πρωτοβουλία για καθολική και ξεκάθαρη προστασία της πρώτης κατοικίας, οριζόντιο πάγωμα πλειστηριασμών για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, κρατικό έλεγχο και πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία των funds και servicers.

Το 2025, η πίεση από τους πλειστηριασμούς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι ιδιαίτερα έντονη, με εκατοντάδες ακίνητα να απειλούνται και εκατοντάδες δανειολήπτες να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» συμφωνεί και θα συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία μετώπου όλων των περιφερειακών παρατάξεων για την άμεση πολιτική, κοινωνική και θεσμική αντίσταση απέναντι στη λαίλαπα των πλειστηριασμών, είτε προέρχονται από ιδιωτικά funds είτε από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό.