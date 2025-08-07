Βηρυτός πέντε χρόνια μετά: Καμία δικαιοσύνη για τα θύματα της τεράστιας μη πυρηνικής έκρηξης

Υπάρχουν εγκλήματα ατιμώρητα παγκοσμίως. Υπάρχουν ευθύνες που δεν έχουν αποδοθεί και θύματα που παρέμειναν και παραμένουν στα αζήτητα ένεκα πολλαπλών συμφερόντων αλλά και παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης από εμπλεκόμενες παραστρατιωτικές ή μη οργανώσεις.

Επί του προκειμένου, ο λόγος γίνεται για την τεράστια έκρηξη στον Λίβανο πριν από πέντε χρόνια που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων άλλων.

Η απονομή της δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη αποδοθεί και η ατιμωρησία παραμένει σε πρώτο πλάνο. Στον Λίβανο, εκεί που η Χεμπολάχ παρεμπόδιζε επί τόσα χρόνια το έργο των διωκτικών αρχών, η καταδίκη των υπευθύνων για την τεράστια έκρηξη στην Βηρυτό δεν έχουν οδηγηθεί ακόμη στην δικαιοσύνη.

Πρόεδρος Αούν: «Όλοι οι υπεύθυνοι πρέπει να παραδοθούν στη δικαιοσύνη»

Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας Βηρυτού, ο πρόεδρος Ιωσήφ Αούν υποσχέθηκε εκ νέου πλήρη διαλεύκανση και δικαιοσύνη για τα θύματα. Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει για την έκρηξη.

Ο Αούν τόνισε ότι θα συνεχιστεί η πίεση σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε «όλοι οι υπεύθυνοι, ανεξάρτητα από τη θέση ή την ιδιότητά τους, να παραδοθούν στη δικαιοσύνη».

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των θυμάτων, είπε: «Ο πόνος δεν θα μείνει αναπάντητος. Η υπόσχεση για δικαιοσύνη παραμένει».

Πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη του 2020

Η έκρηξη του Αυγούστου 2020 στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους. Υπήρξαν 6.000 τραυματίες και ολόκληρες συνοικίες καταστράφηκαν.

Η αιτία: εκατοντάδες τόνοι της εξαιρετικά εκρηκτικής χημικής ουσίας νιτρικού αμμωνίου, που είχαν αποθηκευτεί για χρόνια χωρίς μέτρα ασφαλείας. Η έκρηξη ήταν μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις παγκοσμίως.

Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει καθυστερήσει κυρίως λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, δικαστικών εμποδίων και μαζικής διαφθοράς.

Οι υπεύθυνοι αποφεύγουν τις έρευνες, οι δικαστές παρεμποδίζονται. Στις αρχές του έτους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για την διεξαγωγή ερευνών.

Σε αυτό συνέβαλε και η αποδυνάμωση της πολιτικά ισχυρής σιιτικής πολιτοφυλακής Χεζμπολάχ λόγω του πολέμου με το Ισραήλ το προηγούμενο έτος, η οποία είχε εμποδίσει την πρόοδο για χρόνια.

Έκρηξη στο λιμάνι - ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

«Οι επιζώντες και τα θύματα, καθώς και οι οικογένειές τους, δικαιούνται πλήρη διαλεύκανση και την δικαιούνται τώρα», δήλωσε η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο, Jeanine Hennis-Plasschaert, στο X.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch και Amnesty International κάλεσαν τις λιβανικές αρχές να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ανεμπόδιστη έρευνα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο δήλωσε ότι η χώρα αξίζει ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα που θα απονείμει δικαιοσύνη στα θύματα και δεν θα προστατεύει τις ελίτ. Ο υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου, Τζο Σάντι, χαρακτήρισε την έκρηξη «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η πολυετής παρεμπόδιση της έρευνας αποτελεί ακόμη πιο αποτρόπαιο έγκλημα.

Τι προβλέπεται λοιπόν να γίνει; Σε μια χώρα που έγινε χίλια κομμάτια εδώ και δεκαετίες, σε έναν τόπο όπου η Χεμπολάχ προβαίνει σε κάθε είδους αυθαιρεσίες και εκφοβισμό, δεν αρκούν τα λόγια καταδίκης για το σοβαρό αυτό συμβάν που έχει ήδη λάβει εδώ και χρόνια όχι τα χαρακτηριστικά μιας τραγωδίας, αλλά ενός προμελετημένου εγκλήματος από την αδιαφορία και την ανύπαρκτη προστασία των πολιτών της Βηρυτού.

Όλα αυτά αλλά και άλλα παρόμοια συμβάντα λαμβάνουν χώρα σε περιοχές του πλανήτη και σε κράτη όπου κυριαρχούν αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα ή για να το πούμε πιο καθαρά σε κράτη υπό διάλυση, εκεί όπου η ανθρώπινη ζωή δεν απασχολεί κανέναν.

Η προ 5 ετών τεράστια έκρηξη νιτρικής αμμωνίας στην Βηρυτό που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, δεν έχει ως τώρα αποσαφηνιστεί σε ότι αφορά του πρωταίτιους. Και άλλα τέτοια όμως παρόμοια συμβάντα στο παρελθόν έχουν δείξει ότι εκεί που υπάρχει διαφθορά και ασυδοσία, το χειρότερο κακό μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκληθεί.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σφαγή αθώων από την Χαμάς το 2023 που προηγήθηκε του εφιαλτικού σκηνικού της Γάζας. Εγκλήματα που μάλλον θα παραμείνουν ατιμώρητα όπως αυτό της έκρηξης στην Βηρυτό.

Γιατί πίσω απ΄όλα αυτά κρύβονται πάντα αιμοσταγείς οργανώσεις και κυβερνήσεις.