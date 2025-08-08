Πάτρα - Πύργος - (Τσακώνα)

Εχοντας προσωπική εμπειρία για το μέρος του αυτοκινητόδρομου από τον Πύργο μέχρι την Πάτρα, τονίζω πως πρόκειται για έργο, απολύτως σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές, που δίνει ευρωπαϊκό χαρακτήρα στην περιοχή και με βεβαιότητα θα συμβάλει στην οικονομική της ανάπτυξη.

Η Αχαϊα, η Ηλεία, η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος, το αεροδρόμιο του Αράξου, τα λιμάνια της Κυλλήνης και του Κατακόλου θα γνωρίσουν άμεσα τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του εξαίρετου έργου, στον τουρισμό και γενικότερα στην οικονομική τους πορεία.

Θετικά αποτελέσματα θα υπάρξουν ασφαλώς και για τη Μεσσηνία και γενικά για τη νότια Πελοπόννησο, γιατί η ροή οχημάτων και προσώπων θα αυξηθεί προς την Τσακώνα, όπως και η ασκούμενη “πίεση” για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου.

Και εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η αυξημένη κίνηση οχημάτων από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα και το αντίθετο, σε ένα παλαιό και απολύτως ανασφαλή δρόμο, ενδέχεται να συνοδεύεται από σοβαρά ατυχήματα. Αυτό πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, γιατί ο ασφαλής αυτοκινητόδρομος και ο χρόνος των 40΄ από Πύργο μέχρι Πάτρα θα οδηγήσει πολλούς από την Καλαμάτα και τη νότια Πελοπόννησο στην επιλογή όδευσης προς τη δυτική Ελλάδα μέσω Πύργου, ενώ μέχρι σήμερα οι πολλοί επέλεγαν τον αυτοκινητόδρομο μέσω Κορίνθου. Επομένως, ο κίνδυνος ατυχημάτων μέχρι τον Πύργο αποτελεί σοβαρό ενδεχόμενο.

Τονίζονται τα παραπάνω, γιατί άμεσα επιβάλλεται να κινηθούν οι διαδικασίες ουσιαστικής αναβάθμισης -όσο γίνεται- του δρόμου από Τσακώνα μέχρι τον Πύργο, με βελτίωση του ασφαλτοτάπητα, οριζόντια και κάθετη σήμανση, ηλεκτρονικό έλεγχο και γενικά μέτρα ασφαλούς όδευσης, που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το ταμείο ανάκαμψης και από τους πόρους του κωδικού για τη βελτίωση του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Κι αυτό να γίνει τώρα.

Ως προς την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα, δε θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρή προοπτική κατασκευής του στο ορατό μέλλον, παρά τις γενικόλογες και μη δεσμευτικές, με χρονοδιαγράμματα, πολιτικές δηλώσεις εφησυχασμού. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ 2021/27 έχουν κατανεμηθεί ήδη, όπως και αυτά του ταμείου ανάκαμψης, η δε διαδικασία της παραχώρησης έχει πολλές δυσκολίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ας μην παρασύρεται κανείς.

Απορώ, όμως με τη λογική της αναπτυξιακής στρατηγικής (αν υπάρχει), που δίνει προτεραιότητα κατασκευής στον άξονα “Γιάννενα-Κακαβιά” ή στον άξονα “Λαμία- Ιτέα”, έναντι της ολοκλήρωσης του οδικού άξονα μέχρι την Τσακώνα. Προφανώς αυτές είναι πολιτικές επιλογές και αποφάσεις και ως τέτοιες μπορεί να αιτιολογηθούν.