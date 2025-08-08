Δύο μέτρα και δύο σταθμά στον καθαρισμό ρεμάτων 

Όπως έγινε γνωστό στον τοπικό ημερήσιο Τύπο (εφημερίδα «Θάρρος»), η διακήρυξη της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για τον καθαρισμό ρεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με ΦΠΑ, έχει προκαλέσει επώνυμες και τεκμηριωμένες διαμαρτυρίες από δύο εκ των μεγαλύτερων τεχνικών φορέων της χώρας — τον ΣΑΤΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών) και την ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων).

Οι φορείς αυτοί επισημαίνουν ότι ο εν λόγω διαγωνισμός δεν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως "παροχή υπηρεσιών", αλλά ως "δημόσιο έργο", σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 . Ο λόγος είναι σαφής: το αντικείμενο της σύμβασης δεν περιορίζεται σε απλή αποψίλωση ή απομάκρυνση φερτών, αλλά περιλαμβάνει τεχνικές εργασίες που παράγουν έργο, όπως η αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής των ρεμάτων, αναδιαμόρφωση της κοίτης, με χρήση και βαρέος εξοπλισμού και η εξασφάλιση παροχετευτικότητας και πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον όπως τονίζεται στις διαμαρτυρίες η παράτυπη επιλογή να δημοπρατηθεί το έργο ως “Υπηρεσία” και όχι ως “Έργο” έχει μία σειρά συνεπειών που όλες έχουν ως τελικό αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού κατά το διαγωνιστικό στάδιο.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να απαντήσει στα ακόλουθα εύλογα ερωτήματα:

1.Γιατί η Π.Ε. Μεσσηνίας διαφοροποιείται από την Π.Ε. Αρκαδίας όσον αφορά τη νομική φύση της σύμβασης, ενώ πρόκειται για παρόμοιες τεχνικές εργασίες δηλαδή τον καθαρισμό των ρεμάτων που στην ΠΕ Μεσσηνίας θεωρείται παροχή υπηρεσίας ενώ στην ΠΕ Αρκαδίας θεωρείται δημόσιο έργο;

2.Γιατί δεν εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και παρακάμπτεται το εργοληπτικό μητρώο;

3.Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα και η τεχνικά ορθή εκτέλεση, όταν δεν ακολουθείται το πλαίσιο των δημοσίων έργων;