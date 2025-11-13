eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025 13:00

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Αττική και Κόρινθο για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η παράνομη λεία τους

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
