35 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Ρίτσου



Στη φωτογραφία, μαζί με τον Τάσο Λειβαδίτη (αριστερά), εξόριστοι στον Άη Στράτη.

Ο συνθέτης και ποιητής Γιάννης Γλέζος, γιος της αδελφής του Ρίτσου, Λούλας, θυμάται: «Η σκιά του Γιάννη Ρίτσου ήταν επάνω μου από μικρός. Η μητέρα μου πηγαινοερχόταν στα ξερονήσια για να τον δει ως εξόριστο, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες τροφίμων από το μαγαζί του πατέρα μου — γιατί ο Ρίτσος μοιραζόταν τα πάντα με τους συνεξόριστους της σκηνής του. Ηθελε να μη στερείται κανείς τίποτα. Αργότερα τον συναντούσα συχνά και άκουγα τις ιστορίες και τις συμβουλές του».

Ο Γιάννης Ρίτσος έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου 1990, αφήνοντας πίσω του 50 ανέκδοτες ποιητικές συλλογές. Ενταφιάστηκε στη γενέτειρά του Μονεμβασιά. Το κύριο σώμα του έργου του συγκροτούν πάνω από 100 ποιητικές συλλογές, 9 πεζογραφήματα και 4 θεατρικά έργα. Οι μελέτες για ομοτέχνους του, οι πολυάριθμες μεταφράσεις και χρονογραφήματα, καθώς και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν την εικόνα του χαλκέντερου δημιουργού.