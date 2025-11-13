Γιώργος Σταυριανός: "Θαμπό του απογέματος φως"

Κυκλοφόρησε από τον Μετρονόμο η νέα δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού με τίτλο «Θαμπό του απογέματος φως».

Μια νέα μουσική κατάθεση, βαθιά ποιητική και υπαρξιακή, έρχεται να προστεθεί στο πολύχρονο και γόνιμο έργο του συνθέτη Γιώργου Σταυριανού. Ο νέος του δίσκος «Θαμπό του απογέματος φως» αποτελεί ένα ώριμο καλλιτεχνικό έργο, εμπνευσμένο από τη σιωπηλή δύναμη του χρόνου, τη μνήμη, το φως και τη σπαρακτική ομορφιά της ανθρώπινης εμπειρίας.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Βασίλης Γισδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ηρώ Σαΐα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Μιχάλης Άνθης, προσφέροντας ο καθένας τη δική του ευαίσθητη ανάγνωση και συναισθηματική σφραγίδα.

Τους στίχους υπογράφουν, εκτός από τον ίδιο τον συνθέτη, ο Φίλιππος Γράψας, ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Μάκης Τσίτας – δημιουργοί που γνωρίζουν να μετατρέπουν το απλό και καθημερινό σε βαθύ και διαχρονικό. Ο δίσκος αυτός δεν είναι απλώς ένα μουσικό άλμπουμ, αλλά ένα ποιητικό τοπίο. Ένα στοχαστικό βλέμμα προς το φως που σβήνει, τη ζωή που πέρασε, τον χρόνο που μας διαπερνά.

To εικαστικό έργο του εξωφύλλου, καθώς και αυτά που συνοδεύουν το ένθετο του cd είναι της Σοφίας Αντωνακάκη.