Η υγεία των ματιών και οι πιο συχνές παθήσεις

Η υγεία των ματιών αποτελεί θεμέλιο για την ποιότητα ζωής και την ανεξαρτησία κάθε ανθρώπου, ωστόσο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ζουν με προβλήματα όρασης, που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί ή θεραπευτεί.

Με τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους, σωστή ενημέρωση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, μπορούμε να προστατεύσουμε την όρασή μας.

Πριν λίγες εβδομάδες γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, με κεντρικό σύνθημα «Αγάπησε τα μάτια σου, ώστε να τα αγαπήσουν και οι άλλοι».

O οφθαλμίατρος, Κωνσταντίνος Αραμπατζής, τόνισε πως υπάρχει κάθε χρόνο μία μέρα, την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς ώστε να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο να εστιάσει στην πρόληψη και τη φροντίδα των ματιών του ώστε προλάβει κάποιες παθήσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.