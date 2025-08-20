Δήμος Καλαμάτας και κυβέρνηση σε βίους παράλληλους

Γεωλόγου - Γεωτεχνικού Περιβάλλοντος M.Sc. Αντιπροέδρου ΓΕΩΤΕΕ Πελ. & Δ. Ελλάδος, πρόεδρου ΑΣ Καλαμάτας, δημοτικού συμβούλου

Η πολιτική φθορά της κυβέρνησης δεν περιορίζεται μόνο στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αλλά επηρεάζει άμεσα και τους «φιλικούς» ή «στηριζόμενους» από αυτή δημάρχους. Στην περίπτωση της Καλαμάτας, η σύνδεση της Δημοτικής Αρχής με την κυβερνητική πλειοψηφία αποδεικνύεται σήμερα περισσότερο βάρος παρά πλεονέκτημα.

Η μέχρι πρότινος «ασπίδα» που προσέφερε η κυβερνητική στήριξη, σταδιακά αποδυναμώνεται. Με την πτώση της αποδοχής της κυβέρνησης, μειώνεται και η ικανότητα της Δημοτικής Αρχής να εμφανίζεται ως ισχυρός συνομιλητής για έργα, χρηματοδοτήσεις και τοπικές παρεμβάσεις.

Δεκάδες μεγάλα και σημαντικά έργα λιμνάζουν και βρίσκονται στην «ουρά» χρηματοδότησης.

Οι μεγάλες εκκρεμότητες που βασίστηκε η προεκλογική καμπάνια, γεμάτη υποσχέσεις, του δημάρχου Θ. Βασιλόπουλου, παραμένουν ανοιχτές. Το ζήτημα της συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, με το υψηλό κόστος, την ελλιπή διαχείριση, την χωματερή Μαραθολακκας, που μεταφέρει σήμερα τους ρύπους εντός της ζώνης Natura 2000 του Νέδοντα, τα αντιπλημμυρικά έργα μετά τις τελευταίες καταστροφικές βροχοπτώσεις που είναι ακόμα ανοιχτά εκτός χρονοδιαγράμματος και χωρις βεβαίως το πολυδιαφημιζόμενο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο προστασίας στο Νέδοντα, καθιστούν το δήμο πιο ευάλωτο, παρά ποτέ.

Η αξιοποίηση του λιμανιού, και φυσικά η νομιμοποιηση και μετεξέλιξη της Μαρίνας με ολες τις άλλες μακροχρόνιες καθυστερήσεις στα βασικά έργα ανάπτυξης και υποδομών.

Το πλέον χαρακτηριστικό, αυτό του υδραγωγείου στο Πήδημα, με τον μεγάλο αγωγό Φ 800 και τη σύνδεση του με τον Άγιο Φλώρο και τις νέες δεξαμενές που δεν φαίνονται στον ορίζοντα, με πρόβλημα στην ροή των χρηματοδοτήσεων και με ελάχιστη ως μηδενική πρόοδο εδώ και μια επταετία.

Μεγάλο φιάσκο προβλέπεται να εξελιχθεί η αγορά και τοποθέτηση των σπιτιών ανακύκλωσης που τοποθέτησε ο δήμος αξίας μέχρι σήμερα 2.400.000 ευρώ και αναμένεται σύντομα να ζητηθεί επιστροφή των χρημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%. Η υπόθεση ερευνάται από τον Ευρωπαίο εισαγγελέα για το αντιστοιχο ζητημα στο δημο της Αθήνας.

Όσο λοιπόν η κυβέρνηση χάνει έδαφος, τόσο πιο δύσκολα εξασφαλίζεται η προώθηση αυτών των έργων, κάτι που αφήνει εκτεθειμένη τη δημοτική αρχή.

Θα πείτε και τι μπορούσε να κάνει ο δήμος. Η απάντηση είναι να διεκδικεί έργα προτεραιότητας, με επαρκείς μελέτες και απόλυτη τεκμηρίωση και όχι μόνο φαραωνικα εργα στα χαρτιά χωρίς ορατό χρόνο υλοποίησης και ακριβή χρονοδιαγράμματα.

Να μην κάνει υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς των έργων και υπερκοστολογηση από λανθασμένους χειρισμούς όπως συνήθως συμβαίνει με αποτέλεσμα στα (3) έργα το (1) να μην τελειώνει ποτέ σωστά.

Οι δημότες βρίσκουν πολλές αστοχίες στα δημοτικά έργα και την καθημερινότητα και εύλογα μπορούν να συσχετίσουν τον δήμαρχο με τη φθορά και τα σκάνδαλα της κυβέρνησης. Ο δημότης που βλέπει προβλήματα στην καθημερινότητά του, όπως σκουπίδια, κυκλοφοριακό, ανεπαρκή αντιπλημμυρική θωράκιση, ταυτίζει τη δυσλειτουργία αυτή, με την αδυναμία της δημοτικής αρχής να φέρει αποτελέσματα, παρά τις «υποσχέσεις» που στηρίχθηκαν οι περισσότερες σε κυβερνητική εύνοια.

Απαιτείται παράλληλα ανάσχεση της εσωστρέφειας στην αντιπολίτευση με καθαρές προτάσεις και πάνω από όλα συνεργασίες. Η περίπτωση του δημάρχου Πελετιδη στο δήμο της Πάτρας, έχει φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μη φιλικό από πλευράς κυβέρνησης περιβάλλον και ειναι μια αξιοσημειωτη παρουσία, οδηγός στην εγκλωβισμενη εδω και χρόνια τοπική "Αυτοδιοίκηση".

Ήδη παρατηρείται αποστασιοποίηση τοπικών παραγόντων και φορέων από το δημαρχιακό περιβάλλον τελευταία που σίγουρα σχετίζεται με την φθορά, την αναποτελεσματικότητα και την ευρύτερη πτώση κυβέρνησης και κυβερνητικών εταίρων.

Όσο η εικόνα της κυβέρνησης υποχωρεί, τόσο περισσότεροι επιλέγουν να προσεγγίσουν εναλλακτικές πολιτικές δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις επόμενες δημοτικές εκλογές.