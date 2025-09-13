Για την πυρκαγιά στα Μενινά

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη το απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου στα Μενινά θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σοβαρό ζήτημα που υπάρχει στην περιοχή μας.

Έχει γίνει αίτημα, δύο φορές μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας, να ανοιχτεί μία δεύτερη οδός διαφυγής, γιατί στην περιοχή κατοικούν μόνιμα 3 οικογένειες και το καλοκαίρι λόγω διακοπών περισσότερα άτομα. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μόνο μία οδός διαφυγής, εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά με βορείους ανέμους, η διαφυγή είναι αδύνατη από αυτό το σημείο του δρόμου γιατί βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα μας.

Με Εκτίμηση

Κουραμπάς Γιάννης

Μενινά Καλαμάτας