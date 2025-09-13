eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2025 21:00

Για την πυρκαγιά στα Μενινά

Γράφτηκε από την

Για την πυρκαγιά στα Μενινά

Premium Strom

 

Σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη το απόγευμα 10 Σεπτεμβρίου στα Μενινά θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σοβαρό ζήτημα που υπάρχει στην περιοχή μας.

Έχει γίνει αίτημα, δύο φορές μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας, να ανοιχτεί μία δεύτερη οδός διαφυγής, γιατί στην περιοχή κατοικούν μόνιμα 3 οικογένειες και το καλοκαίρι λόγω διακοπών περισσότερα άτομα. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μόνο μία οδός διαφυγής, εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά με βορείους ανέμους, η διαφυγή είναι αδύνατη από αυτό το σημείο του δρόμου γιατί βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα μας.

 

Με Εκτίμηση

Κουραμπάς Γιάννης

Μενινά Καλαμάτας

Κατηγορία Απόψεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις