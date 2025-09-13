Για την πυρκαγιά στα Μενινά

19:23 15/09
Έχει γίνει αίτημα, δύο φορές μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια στο Δήμο Καλαμάτας, να ανοιχτεί μία δεύτερη οδός διαφυγής, γιατί στην περιοχή κατοικούν μόνιμα 3 οικογένειες και το καλοκαίρι λόγω διακοπών περισσότερα άτομα. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μόνο μία οδός διαφυγής, εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά με βορείους ανέμους, η διαφυγή είναι αδύνατη από αυτό το σημείο του δρόμου γιατί βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα μας.
Με Εκτίμηση
Κουραμπάς Γιάννης
Μενινά Καλαμάτας