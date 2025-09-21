Η ΔΕΥΑΚ και ο Δήμος Καλαμάτας σε πλήρη αδυναμία: Η κοροϊδία με τον αγωγό Φ800 στο Πήδημα

Προεκλογικά ο δήμαρχος Καλαμάτας δεσμεύθηκε με πανηγυρικές δηλώσεις για την άμεση υλοποίηση του έργου αντικατάστασης του παλαιού κεντρικού αγωγού ύδρευσης με νέο αγωγό Φ800, από τη δεξαμενή στο Πήδημα μεχρι την νέα δεξαμενή στο Αη Γιάννη τον Καρβούνη.

Ένα έργο ζωτικής σημασίας, που αφορά όχι μόνο την ασφάλεια της υδροδότησης της πόλης αλλά και την ανθεκτικότητα της υποδομής στις μελλοντικές ανάγκες.

Τότε, με βαρύγδουπες δηλώσεις, παρουσίασε ακόμη και φωτογραφίες από κινεζικό εργοστάσιο σωλήνων, δείχνοντας ότι το έργο είχε, τάχα, μπει σε τροχιά υλοποίησης, με τα 2.5 μόλις χιλιόμετρα σωλήνων που ήρθαν. Σήμερα όμως, αρκετούς μήνες μετά, ο ίδιος δήμαρχος δηλώνει με απίστευτη ελαφρότητα ότι «το έργο δεν προχωράει για αδιευκρίνιστους λόγους». Δηλαδή, για ένα έργο που αφορά την υγεία, την ασφάλεια και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, η δημοτική αρχή δεν έχει ούτε το θάρρος ούτε την ικανότητα να εξηγήσει γιατί έχει βαλτώσει.

Η ΔΕΥΑΚ, αντί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, επιλέγει τη σιωπή ή τη μετάθεση ευθυνών. Ούτε διαφάνεια, ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε υπευθυνότητα. Μόνο μια απαράδεκτη αδράνεια που εκθέτει ολόκληρο τον Δήμο Καλαμάτας.

Η αλήθεια είναι μία. Πρόκειται για προεκλογική κοροϊδία εις βάρος των πολιτών. Με επικοινωνιακά τερτίπια και υποσχέσεις, το έργο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ψηφοθηρίας. Τώρα που οι εκλογές πέρασαν, η δημοτική αρχή δηλώνει «αδυναμία» – αφήνοντας την Καλαμάτα με έναν γερασμένο αγωγό χωρίς νεες δεξαμενές, που αποτελεί ωρολογιακή βόμβα για την υδροδότηση της πόλης.

Οι πολίτες δεν έχουν πια καμία εμπιστοσύνη σε δηλώσεις που καταρρέουν με την πρώτη δυσκολία. Το έργο του Φ800 δεν είναι «έργο βιτρίνας». Είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και κοινωνικής ευθύνης. Και η ευθύνη για την απραξία βαραίνει απόλυτα τη ΔΕΥΑΚ και τη δημοτική αρχή.

Καλούμε τον δήμαρχο και τη ΔΕΥΑΚ να σταματήσουν τα προσχήματα και να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις:

Γιατί δεν προχωρά το έργο;

Ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση;

Πότε θα ξεκινήσει η πραγματική υλοποίηση;

Σε τι έχει δεσμευθεί ο εργολάβος

Γιατί περιμένετε τις μελέτες, Αγίου Φλώρου -Πηδηματος τόσα χρόνια.

Που πάει το νερό που χάνεται καθημερινά από το δίκτυο, χιλιάδες κυβικά ημερησίως.

Η κοινωνία της Καλαμάτας δεν αντέχει άλλες κενές υποσχέσεις. Θέλει έργα, όχι επικοινωνιακά παιχνίδια.

Αυτοί που τάζουν υδραγωγεία φέρνουν μόνο σταγόνες ανικανότητας

* Γεωλόγος - Γεωτεχνικός Περιβάλλοντος M.Sc.. Πρ. Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελ. & Δ. Ελλάδος. Πρόεδρος ΑΣ Καλαμάτας. Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος.