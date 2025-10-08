Ένα μνημείο που αξίζει περισσότερα…

Ανοίγω έναν σημαντικό διάλογο για το μέλλον και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Το μνημείο της Καλαμάτας, που τιμά τους ήρωες της Επανάστασης του 1821, είναι κομμάτι της ιστορίας μας και αξίζει τη φροντίδα και τον σεβασμό όλων μας. Ας ενώσουμε τις φωνές μας για να διασφαλίσουμε τη διατήρηση και την ανάδειξή του για τις επόμενες γενιές.

Στην καρδιά της πόλης μας, το μνημείο που τιμά τους ηρωικούς αγωνιστές της Επανάστασης του 1821, αποτελεί πολύτιμο σύμβολο πολιτισμού και ιστορίας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το μνημείο και ο περιβάλλων χώρος χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και προστασία, ώστε να διατηρηθεί η ομορφιά και η αξία τους για όλους μας. Η συντήρηση των γλυπτών, η καθαριότητα και η σωστή διαχείριση του χώρου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να παραμείνει ζωντανή η πολιτιστική μας κληρονομιά και η αισθητική του χώρου. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν υιοθετήσει μέτρα όπως αισθητικές περιφράξεις με λουλούδια, τακτικό καθαρισμό, φωτισμό και συστήματα ασφαλείας που προστατεύουν τα μνημεία από βανδαλισμούς ή φθορές. Στη χώρα μας, υπάρχουν σαφείς νομικές προβλέψεις για την προστασία των μνημείων. Ο βανδαλισμός δημόσιων μνημείων συνιστά ποινικό αδίκημα και επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 300 έως 3.000 ευρώ, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προβλέπεται και φυλάκιση. Επιπλέον, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν διοικητικά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβίασης κανόνων καθαριότητας ή ακατάλληλης χρήσης του δημόσιου χώρου.

Πιστεύω πως μέσω συνεργασιών μεταξύ του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού, των τοπικών φορέων και των πολιτών, μπορούν να υλοποιηθούν σημαντικές και θετικές αλλαγές για το μνημείο. Αυτές περιλαμβάνουν την περίφραξη με φυτεμένα παρτέρια γύρω από το μνημείο, που θα λειτουργήσει τόσο ως μέτρο αισθητικής ανάδειξης όσο και προστασίας. Επιπλέον, είναι αναγκαία η τακτική συντήρηση και φροντίδα των γλυπτών, η οποία θα συμβάλει στη διατήρηση της ιστορικής και καλλιτεχνικής τους αξίας. Παράλληλα, πρέπει να βελτιωθεί η καθαριότητα και η υγιεινή στον χώρο, ώστε να αποκατασταθεί η ευχάριστη και ασφαλής ατμόσφαιρα για όλους. Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που θα αναδεικνύουν τη σημασία του μνημείου και η ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας για την αποφυγή φθορών και βανδαλισμών θεωρούνται επίσης αναγκαία. Τέλος, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες.

Η προστασία τους είναι κοινή μας ευθύνη και μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε την εικόνα και την ταυτότητα της πόλης μας.

Ας αγαπήσουμε, ας προστατέψουμε και ας υπερηφανευτούμε για το ιστορικό μας μνημείο.