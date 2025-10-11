Αντί-γνωμος: Προσοχή λερώνει

Σε μία εποχή που η αισχροκέρδεια θερίζει καθώς ο τιμάριθμος εξακοντίζεται σε δυσθεώρητα και πασιφανώς αδικαιολόγητα ύψη, όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει ανεβάζουν διαρκώς την τιμή τους καθιστώντας τον βίο του αβίωτο. Το μόνο που κατρακυλάει προς τα κάτω χάνοντας συνεχώς την αξία του και βυθίζεται σε ανεξερεύνητα μαύρα τάρταρα είναι η αξιοπρέπεια, καθιστώντας την αλήθεια ανέκδοτο, την δικαιοσύνη ζητούμενο και τον άνθρωπο απάνθρωπο.

Πριν από κάποιες μέρες, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο μίλησε ο ανάλγητος και πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος σε “μάχη για την αλήθεια σε όλα τα πεδία, κόντρα στο αμόκ παραπληροφόρησης”, τονίζοντας αυτολεξεί: “Αυτή η μάχη για την αλήθεια γίνεται μέτωπο που διατρέχει όλα τα πεδία της επικαιρότητας. Από την υπόθεση των Τεμπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον τομέα της υγείας, μέχρι την εξωτερική και αμυντική πολιτική”.

Ακούγοντας τον κάποιος το μόνο που μπορεί να σκεφτεί αυθόρμητα είναι η φράση «ντράπηκε και η ντροπή», αν αναλογιστεί ότι τα λέει αυτά ένας πρωθυπουργός ενώ την ίδια ακριβώς περίοδο βρίσκεται στην χώρα του η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι.

Η ανώτερη Ευρωπαία δικαστικός από την αρχική κιόλας δήλωσή της ανέφερε ότι τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για την τραγωδία των Τεμπών “η ποινική έρευνα δεν μπόρεσε να εξελιχθεί πλήρως εξαιτίας του ελληνικού συντάγματος”, το οποίο η κυβέρνηση αρνείται να αλλάξει και το χρησιμοποιεί ως πλυντήριο των υπουργών της για την απαλλαγή τους από κάθε ποινική ευθύνη.

Απαντώντας μάλιστα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης -Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη- ότι δεν πρόκειται να ελεγχθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική (και όχι προανακριτική όπως ζητούσε σύσσωμη η αντιπολίτευση) Επιτροπή της Βουλής, η κυρία Κοβέσι παρέπεμψε στην αρχική της δήλωσή περί προβληματικής ελληνικής νομοθεσίας (προβληματική ως προς την συγκάλυψη των ποινικών ευθυνών υπουργών).

Ούτε καν οι «φραπέδες» και «χασάπηδες» (τους οποίους ο Ελληνικός λαός, από τηλεοράσεως, άκουσε να μιλάνε ακόμα και για δολοφονία κάποιας «ενοχλητικής» υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ) έχουν κληθεί να καταθέσουν, ενώ έχουν κληθεί ανώτεροι υπάλληλοι -του μακρινού παρελθόντος- που σήμερα είναι πεθαμένοι.

Κανονικά κάθε τέτοιο βίντεο, με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, θα έπρεπε να υποτιτλίζεται με την επισήμανση: «Προσοχή λερώνει».

Ο (ανθυγιεινός) υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης -αν εξαιρέσει κανείς το γεγονός ότι αποτελεί την επιτομή του «πολιτικού τσαρλατάνου»- στα χιλιάδες καθημερινά ατοπήματα του (με τα οποία ωστόσο πέτυχε να βρίσκεται στο ψηλότερο ράφι των επαγγελματιών της πολιτικής) πρόσθεσε μερικά ακόμα ακραία του είδους ατοπήματα, όπως η δήλωση του στο τηλεοπτικό κανάλι Action 24: “Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαία Εισαγγελέας να μας πει τι να κάνουμε. Η Βουλή αποφασίζει. Η πλειοψηφία στη Βουλή είναι η ΝΔ. Και η ΝΔ αποφάσισε ότι δεν θέλει να ελεγχθούν οι υπουργοί της. Τέλος”, με άλλα λόγια “αφού είμαστε η πλειοψηφία, αποφασίζουμε ό,τι θέλουμε, ότι μας βολεύει και αθωώνουμε όποιους γουστάρουμε”.

Υπάρχει και η ακόμα πιο ακραία δήλωση για τον τραγικό πατέρα, Πάνο Ρούτσι, που έχασε τον νεαρό γιό του στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών και βρισκόταν (μέχρι προχθές που δικαιώθηκε) σε απεργία πείνας προκειμένου να μάθει -με τοξικολογικές εξετάσεις- τα ακριβή αίτια της δολοφονίας του παιδιού του, πάλι από τον Άδωνι Γεωργιάδη (“αυτό το πράγμα” όπως χαρακτήρισε τον υπουργό υγείας ο δημοσιογράφος Θανάσης Λάλας) όταν δήλωσε:

“Είναι μια χαρά η υγεία του Πάνου Ρούτσι, όποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο και όχι στο Νίκαιας όπως πήγε αυτός από το Σύνταγμα, δεν έχει επιτρέψει να τον εξετάσει άλλος γιατρός. Δεν βρέθηκαν παθολογικά ευρήματα στον Πάνο Ρούτσι, μου είπαν σε επικοινωνία που είχα με το νοσοκομείο Νίκαιας ”. Στη συνέχεια επιτέθηκε στην γιατρό παθολόγο–λοιμωξιολόγο του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, κ. Όλγα Κοσμοπούλου, λέγοντας με χυδαίο τρόπο: “Η Κοσμοπούλου κάνει πολιτική όχι ιατρική”.

Κανονικά κάθε τέτοιο βίντεο, με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, θα έπρεπε να υποτιτλίζεται με την επισήμανση: «Προσοχή λερώνει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (αυτός που είχε πει “Τσίπρα αν ζούσαμε στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες”), μεταξύ άλλων, δήλωσε για την παραίτηση Τσίπρα: “Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κύριος Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο. Γιατί θυμίζω ότι ακολούθησαν τα capital controls με κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και χρεώθηκε η χώρα μας πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια”.

Προκαλώ ανοιχτά τον ψεύτη κυβερνητικό εκπρόσωπο να μου απαντήσει με στοιχεία στο άρθρο μου «Η απάτη που βελάζει» (eleftheriaonline, 12 Ιουλίου 2025) αλλιώς είναι προδήλως πολιτικός απατεώνας.

Κανονικά κάθε τέτοιο βίντεο, με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα έπρεπε να υποτιτλίζεται με την επισήμανση: «Προσοχή λερώνει».

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Να ζεις με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχεις πρόβλημα να πουλήσεις τον παπαγάλο σου στον κουτσομπόλη της γειτονιάς”.

Will Rogers, Αμερικανός ηθοποιός