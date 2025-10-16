Τα χωράφια ξερά, τα στόματα βουβά και όταν η κοροϊδία γίνεται κανονικότητα....

Και ξαφνικά, όπως πάντα, φταίει… η OLAF. Βγήκε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ σημερα στην εξεταστική της Βουλής (για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και, με ύφος “μη με πιέζετε, παιδιά”, δήλωσε:

«Δεν ξέρω πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, γιατί η OLAF κάνει ελέγχους».

Μάλιστα..... Μπήκε λέει η OLAF να ελέγξει και ξαφνικά σταμάτησαν όλα. Πάγωσαν οι πληρωμές, πάγωσαν οι υποσχέσεις, πάγωσε κι η τσίπα. Γιατί την ίδια ώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει με στόμφο:

«Οι πληρωμές ξεκίνησαν κανονικά».

Δηλαδή ποιος λέει ψέματα; Ο υπουργός ή ο αντιπρόεδρος του οργανισμού που κάνει τις πληρωμές; Ή μήπως κοροϊδεύουν συντονισμένα και οι δύο, ποντάροντας στο ότι οι αγρότες έχουν συνηθίσει να τρώνε χόρτο;

Γιατί εδώ δεν έχουμε απλά καθυστέρηση. Έχουμε ξεκάθαρη κοροιδία.... Έχουμε ανθρώπους που περιμένουν αυτά τα λεφτά για να σπείρουν, να αγοράσουν λιπάσματα, να πληρώσουν εργατικά,να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και τελικα να ζήσουν. Και η απάντηση του κράτους είναι “έχουμε έλεγχο, δεν ξέρουμε”. Ανικανότητα ντυμένη με "ευρωπαϊκή" γραφειοκρατία. Και φυσικά, καμία ευθύνη.

Αλλά το μεγαλύτερο ξεπούλημα δεν είναι αυτό που κάνουν οι "από πάνω". Το μεγαλύτερο είναι η σιωπή όσων θα έπρεπε να ουρλιάζουν.

Πού είναι οι αγροτικοί σύλλογοι; που ειναι τα τρακτερ ?....Πού είναι οι δημαρχαίοι , που βγάζουν αφίσες για τα πανηγύρια και τα τοπικά φεστιβάλ αλλά δεν βρίσκουν μια λέξη να πουν για τους αγρότες που δεν έχουν να αγοράσουν σπόρο; Πού είναι οι περιφερειάρχες, που φωτογραφίζονται δίπλα σε γεωργικά μηχανήματα, αλλά τώρα κάνουν την πάπια; Πού είναι οι τοπικοί βουλευτές που πριν τις εκλογές έταζαν «λεφτά, στήριξη και μέλλον στον αγροτικό κόσμο»;

Όλοι βολεύονται στη σιωπή τους, μήπως και χαλάσουν τις σχέσεις τους με την εξουσία. Κι αν κανείς φωνάξει, του λένε “είναι προσωρινό”..... ναι, όπως “προσωρινά” είναι και ο ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια εδώ και 14 χρόνια.

Και έτσι έχουμε φτάσει στο απόλυτο ελληνικό παράλογο:

Ο ένας λέει «ξεκινούν οι πληρωμές», ο άλλος «δεν ξέρω», και οι αγρότες απλώς περιμένουν μπροστά από ένα άδειο ΑΤΜ.....

Το χωράφι όμως δε σπέρνεται με ευχολόγια. Ο αγρότης δε ζει με υποσχέσεις και "θα". .....και όταν το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποί του επιλέγουν τη σιωπή, τότε γίνονται συνένοχοι σε αυτή την κοροϊδία.

Ο κόσμος της υπαίθρου δεν ζητάει χάρη. Αυτα που δικαιούται ζητάει.

Αλλά εδώ, φαίνεται πως πρέπει πρώτα να πάρουμε άδεια απ’ την OLAF(μάλλον είναι δικαιολογία αυτό), μετά να δώσει το οκέι ο υπουργός, και αν όλα πάνε καλά... ίσως δούμε λεφτά την πρωτοχρονιά!!!!

Μέχρι τότε, ας πάμε όλοι να ανάψουμε ένα κεράκι (έχουν ακριβαινει και αυτά!!!)) στο χωράφι.

Μπας και σπείρει μόνο του.

Καληνύχτα Κεμάλ!!!!