Από τον Τιτανικό στις προτάσεις: Τι προτείνει ο κ. Μπένος στο ΠΑΣΟΚ για την Καλαμάτα;

Αξιότιμε κ. Μπένο,

Αξιότιμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής,

Διάβασα με προσοχή στον τοπικό Τύπο τα δημοσιεύματα από την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσατε στην Καλαμάτα. Ως ενεργός πολίτης αυτής της πόλης και ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», που καθημερινά εργάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, αισθάνομαι την υποχρέωση να θέσω κάποια ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της Καλαμάτας και κατ' επέκταση της Μεσσηνίας.

Από την καταστροφολογία στον εποικοδομητικό διάλογο

Κύριε Μπένο, η δήλωσή σας ότι η σημερινή Καλαμάτα «μοιάζει με τον Τιτανικό» προκάλεσε, ομολογουμένως, προβληματισμό. Ως πρώην δήμαρχος της πόλης, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότησή της μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986, γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον τις προκλήσεις και τις δυνατότητες αυτού του τόπου. Μια τέτοια παρομοίωση, όμως, δεν προσφέρει τίποτα στην πόλη και στους πολίτες της. Αντίθετα, θα ήταν πολύ πιο εποικοδομητικό να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις παρά καταστροφολογικές αναλογίες.

Η υποτιμητική αυτή δήλωση για τη σημερινή δημοτική αρχή και τα αναπτυξιακά αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί στην πόλη εγείρει, ωστόσο, και άλλα ερωτήματα: Τι ευθύνη φέρει ο σχεδιασμός που εσείς ο ίδιος υλοποιήσατε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Καλαμάτα; Δεν θα έπρεπε πρώτα να γίνει μια ειλικρινής αποτίμηση των επιλογών του παρελθόντος πριν εκδοθούν τόσο αυστηρές κρίσεις για το παρόν;

Τα ερωτήματα που μένουν αναπάντητα

Από τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήσατε, δυστυχώς, δεν προέκυψαν σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία:

1. Ποια είναι τα εργαλεία και ο τρόπος που έχει επιλέξει ο κ. Μπένος και έχει προτείνει στο ΠΑΣΟΚ για να φέρει την πολυπόθητη βιώσιμη ανάπτυξη στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή;

Η αναφορά σας επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Ωστόσο, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να στηρίζεται σε μονοκαλλιέργεια. Μια υγιής τοπική οικονομία απαιτεί διαφοροποίηση: γεωργία, αγροδιατροφή, βιοτεχνία, πολιτισμός, καινοτομία, εκπαίδευση. Ποιος είναι ο στρατηγικός σας σχεδιασμός για την ανάπτυξη αυτών των τομέων;

2. Αντιλαμβάνεστε και έχετε λάβει υπόψη σας την ευθύνη της μητρόπολης Καλαμάτας απέναντι σε ολόκληρη τη Μεσσηνία;

Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια πόλη. Είναι η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας και φέρει ευθύνη έναντι των κεφαλοχωριών, των ορεινών οικισμών, των αγροτικών κοινοτήτων. Δυστυχώς, την εποχή της δικής σας δημαρχίας (σημείο αναφοράς για τις επόμενες δεκαετίες), η πολιτική που ακολουθήθηκε αναπαρήγαγε σε τοπικό επίπεδο το ίδιο λάθος του αθηνοκεντρισμού: η Καλαμάτα συγκέντρωσε πόρους και πληθυσμό, ενώ η υπόλοιπη Μεσσηνία ερημώνει.

Πώς σχεδιάζετε να αντιστρέψετε αυτή την τάση που εσείς οι ίδιοι συμβάλατε να διαμορφωθεί; Πώς θα λειτουργήσει η Καλαμάτα ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και όχι ως «μαύρη τρύπα» που απορροφά πόρους;

Δεν υπήρξε καμία πολιτική για τις γειτονικές πόλεις, τα κεφαλοχώρια και τα χωριά την εποχή που εσείς ήσασταν δήμαρχος. Τι άλλαξε στη σκέψη σας σήμερα;

3. Σε αυτή τη Μεσσηνία που οραματίζεστε, τι θέση έχουν ο σιδηρόδρομος και το λιμάνι;

4. Γιατί στους σχεδιασμούς που εσείς κάνατε δεν αναπτύξατε τις συνδεδεμένες μεταφορές με τα ευρωπαϊκά δίκτυα και την ενδοχώρα της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου; Το λιμάνι κατά την γνώμη σας είναι εθνικής σημασίας;

5. Αντιλαμβάνεστε την ευθύνη της Καλαμάτας ως νοτιότερη έξοδος της Ελλάδας στη Μεσόγειο;

6. Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη προτάσεις φορέων την εποχή της δημαρχoντίας σας που μιλούσαν για αμιγώς ξενοδοχειακή ζώνη; Ώστε η Καλαμάτα σήμερα να έχει τις απαραίτητες ξενοδοχειακές κλίνες και να διεκδικήσει θέση στον παγκόσμιο χάρτη των γαστρονομικών προορισμών;

Η απουσία που προκαλεί κατάπληξη

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πιο συγκλονιστικό παράδοξο που πρέπει να τεθεί: Η Καλαμάτα πρωτοστάτησε και έκανε γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο τα αγροτικά της προϊόντα, με πρώτη την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας. Το όνομα της πόλης έγινε παγκόσμιο brand name για ένα από τα καλύτερα αγροτικά προϊόντα του πλανήτη.

Και όμως: Η Καλαμάτα δεν έχει Μουσείο Ελιάς.

Δεν υπάρχει ένας χώρος που να αφηγείται την ιστορία αυτής της καλλιέργειας, να προβάλει την τεχνογνωσία και την παράδοση, να λειτουργεί ως πόλος έλξης για τον γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό, να εκπαιδεύει τις νέες γενιές, να συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη αγροδιατροφική καινοτομία.

Αυτό είναι σαν η Σαμπάνια να μην έχει μουσείο σαμπάνιας, ή το Cognac να μην έχει μουσείο κονιάκ.

Ακόμη χειρότερα: Η Καλαμάτα δεν έχει Μουσείο Βιομηχανικής Ιστορίας.

Η πόλη είχε σημαντική βιομηχανική παράδοση - εργοστάσια τροφίμων, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες, λιμάνι με εμπορική κίνηση, σιδηρόδρομο. Η έλλειψη ενός τέτοιου μουσείου σημαίνει:

- Απώλεια συλλογικής μνήμης

- Απώλεια τεχνογνωσίας και γνώσης των παραγωγικών διαδικασιών

- Απώλεια ταυτότητας - η πόλη αποκόπτεται από το παραγωγικό της παρελθόν

- Απώλεια αναπτυξιακού εργαλείου που θα μπορούσε να είναι βάση για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για γαστρονομικό τουρισμό χωρίς Μουσείο Ελιάς; Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς να τιμάμε και να αξιοποιούμε την παραγωγική μας ιστορία;

Αυτά τα δύο μουσεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναγκαιότητα - τόσο για πολιτιστικούς όσο και για αναπτυξιακούς λόγους. Θα ήταν πόλοι έλξης, εκπαιδευτικά εργαλεία, και γέφυρες σύνδεσης του παρελθόντος με το μέλλον.

Γιατί δεν έγιναν; Ποιος φέρει την ευθύνη γι' αυτή την παράλειψη;

Τα είχατε κατά νου τα παραπάνω όταν σχεδιάσατε το Μέγαρο Χορού που ήταν και η αιτία για το γκρέμισμα του καθρέπτη της βιομηχανικής μας ιστορίας, του εργοστασίου Λιναρδάκη;

Κύριε Μπένο, ως πρώην δήμαρχος της Καλαμάτας, ως πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ως κόμμα με μακρά εμπειρία διακυβέρνησης και με ισχυρή παρουσία στην περιοχή, οφείλετε να προσφέρετε κάτι περισσότερο από κριτική και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς τύπου «Τιτανικός». Οφείλετε να παρουσιάσετε συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο, με μετρήσιμους στόχους και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.

Πριν κρίνετε τη σημερινή κατάσταση, θα έπρεπε ίσως να απολογηθείτε για τις επιλογές του χθες. Να αναγνωρίσετε τι δεν έγινε όταν μπορούσε να γίνει. Να εξηγήσετε γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη προτάσεις φορέων. Να πείτε γιατί δεν δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες υποδομές για μια πόλη μακροπρόθεσμα βιώσιμη και να δικαιολογήσετε γιατί η Καλαμάτα, η πόλη της παγκοσμίου φήμης ελιάς, δεν έχει Μουσείο Ελιάς. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ;

Η Καλαμάτα και ολόκληρη η Μεσσηνία δεν χρειάζονται Τιτανικούς και προφητείες καταστροφής. Χρειάζονται όραμα, στρατηγική, συγκεκριμένες πολιτικές και, κυρίως, σεβασμό στους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν ζωντανή αυτή την περιοχή.

Είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Όχι τους συμβολισμούς, αλλά τις λύσεις. Όχι την κριτική, αλλά την αυτοκριτική και τον εποικοδομητικό διάλογο για το μέλλον.