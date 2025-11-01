Πρόγραμμα 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων: Μια οραματική ουτοπία απόλυτα συμβατή  με το λαϊκισμό της Δημοτικής Αρχής

Στα μέσα της προηγούμενης Δημοτικής θητείας προέκυψε η συμμετοχή της πόλης μας σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με τον στόχο της “κλιματικής ουδετερότητας” . Με απλά λόγια μέσα από χρηματοδοτούμενες δράσεις ο Δήμος μας θα έπρεπε να επιτύχει αισθητή μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ώστε να καταστεί “κλιματικά ουδέτερος” το έτος 2030.

Αρχικά όλοι όσοι συμμετείχαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αντιμετωπίσαμε θετικά την συγκεκριμένη δράση, προσπαθώντας να κατανοήσουμε επακριβώς το περιεχόμενο της σύμβασης και τον τρόπο υλοποίησης ενός τόσο μεγαλεπήβολου σχεδίου. Οι εισηγήσεις αφορούσαν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, αντικατάσταση λεωφορείων με ηλεκτρικά οχήματα και πολλά ακόμα φουτουριστικά σχέδια. Ωστόσο πουθενά δεν αναφέρονταν με σαφήνεια τα χρηματοδοτικά εργαλεία, παρά μόνο, αόριστες αναφορές περί μόχλευσης ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων. Το παραπάνω γεγονός οδήγησε ορισμένους εξ ημών στην υιοθέτηση ενός σκεπτικισμού σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

Αντιθέτως ο δήμαρχος Καλαμάτας δεν δίστασε να αναφέρει στις 5/5/2022 σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ ότι: «Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται συνολικά σε 10.000 ευρώ ανά κάτοικο» και ότι: «πρόκειται για τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο». Μια δήλωση ενδεικτική της λαϊκίστικης νοοτροπίας του κ. Βασιλόπουλου και πολλών συνεργατών του.

Η ένταξη στο πρόγραμμα αποτέλεσε τον βασικό προεκλογικό και μετεκλογικό πυλώνα της Δημοτικής Αρχής με τον κ. Δήμαρχο σε ρεσιτάλ αμετροέπειας και ουτοπισμού να δηλώνει διαρκώς πως η πόλη μας, μέσω του προγράμματος, θα μεταβεί σε μια νέα εποχή σύγχρονη, ανοίγοντας νέους δρόμους στην εξέλιξη της και καθιστώντας την ευρωπαϊκό πρότυπο!!! Κι όμως το ακούσαμε και αυτό, όχι σε μια προσωπική συζήτηση αλλά σε θεσμικό πλαίσιο είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε σε άλλες εκδηλώσεις.

Το “κυνήγι ανεμόμυλου” της κλιματικής ουδετερότητας” συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό, αναρριχήθηκε στο βασικό οραματικό στοιχείο της πόλης μας και δημιουργήθηκε μέχρι και αντιδημαρχία στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας.

Στις 23 Μαρτίου 2024 ο κ Δήμαρχος στην ιστοσελίδα του Δήμου δήλωνε: “Η πιστοποίηση που λάβαμε διευκολύνει την πρόσβαση της πόλης στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών”.

Στην πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό σχέδιο, στην οποία δεν παραβρέθηκαν πολλοί από τους συμβούλους της Δημοτικής Αρχής, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ουσιαστικά το πρόγραμμα βρίσκεται στον αέρα. Ο ίδιος ο κ Δήμαρχος στην ομιλία του ζήτησε από την κυβέρνηση την στήριξη του προγράμματος. Οι φόβοι μας από το 2022 αποδείχτηκαν ρεαλιστικοί και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι κάτι θετικό, ωστόσο η λαϊκίστικη επικοινωνιακή διαχείριση και ο καθορισμός του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας ως βασική οραματική κατεύθυνση του Δήμου μας αποτελεί μια λανθασμένη, κατά την άποψη μου, πολιτική προσέγγιση.

Είναι καιρός να αναζητηθεί ένα πραγματικό, ρεαλιστικό όραμα για την Καλαμάτα όπως θα ήταν η ανάπλαση της παραλιακής, η εφαρμογή του master plan του λιμανιού, η διάνοιξη της οδού Κρήτης που θα άλλαζε άρδην την μορφή της πόλης μας και πολλά ακόμα.

Ο αντιδήμαρχος κλιματικής ουδετερότητας, έχοντας την ιδιότητα του Πολιτικού Μηχανικού, θα μπορούσε να προσφέρει σε μεγαλύτερο βαθμό στην υλοποίηση των έργων και των μελετών που πραγματοποιούνται στην πόλη και βρίθουν από κακοτεχνίες και ελλιπή σχεδιασμό ή ακόμα στην οργάνωση της συντήρησης των σχολικών κτιρίων αντί να αναλώνεται σε θεωρητικούς σχεδιασμούς, “δεξαμενές σκέψεις”, διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλες παρεμφερείς δράσεις . Δεν είναι δόκιμο να σπαταλούνται τόσες εργατοώρες και πόροι σε κάτι ουτοπικό ενώ ο Δήμος μας αντιμετωπίζει πλήθος σημαντικών ζητημάτων.

Εν κατακλείδι η Δημοτική Αρχή καλείται να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό και συνέπεια τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και να δημιουργήσει ένα αληθινό όραμα που αγνοείται εδώ και πολλά έτη.



* Πολιτικός Μηχανικός Msc. Πτυχιούχος Φυσικής ΕΚΠΑ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καλαμάτα Μετά