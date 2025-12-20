«Όταν η ανεπάρκεια βαφτίζεται “αναγκαιότητα”

100% και πάνω αύξηση δημοτικών τελών μεσοσταθμικά από της τιμές του 2021 έως σήμερα στον Δήμο Πύλου – Νέστορος»

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής Πύλου – Νέστορος και του κυρίου Καρβέλα, πριν λίγες ημέρες, προσωπικά να προχωρήσει σε νέα αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 34% από 1/1/2026, σε συνέχεια της ήδη επιβληθείσας αύξησης κατά 50% το 2022, οδηγεί σε μια συνολική επιβάρυνση της τάξης όχι μόνο 85% αλλά πάνω από 100% μέσα σε μόλις τρία χρόνια διότι η δεύτερη αύξηση έχετε στο συνολικό ποσό που διαμορφώθηκε το 2022 μετά την ενσωμάτωση της αύξησης του 50% .

Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή πρωτοφανή για τα δεδομένα της Μεσσηνίας και της Αυτοδιοίκησης συνολικά, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε κοινωνικά, ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά.

Η δημοτική μας παράταξη καταψήφισε τη συγκεκριμένη πρόταση, όχι από διάθεση στείρας αντιπολίτευσης, αλλά από ευθύνη απέναντι στους δημότες και από προσήλωση σε βασικές αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης και χρηστής διοίκησης.

Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται σκληρά από τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής, της ενέργειας και των βασικών αγαθών, όταν οι αγρότες μας είναι στους δρόμος, η επιλογή της Δημοτικής Αρχής να μετακυλίσει σχεδόν εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας στους πολίτες αποτελεί την εύκολη, αλλά ταυτόχρονα πιο άδικη λύση.

Η αύξηση των δημοτικών τελών θα έπρεπε να είναι η έσχατη επιλογή κάθε διοίκησης και όχι το βασικό εργαλείο κάλυψης οικονομικών αδιεξόδων και ελλείμματος σχεδιασμού.

Η σύγκριση με άλλους Δήμους της Μεσσηνίας είναι αποκαλυπτική.

Δήμοι με αντίστοιχα ή και δυσκολότερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, αυξημένες τουριστικές ανάγκες και μεγάλες απαιτήσεις καθαριότητας, όπως η Καλαμάτα, η Μεσσήνη, η Τριφυλία ή η Οιχαλία, δεν προχώρησαν σε σωρευτικές αυξήσεις τέτοιου μεγέθους μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, επέλεξαν πολιτικές εξορθολογισμού των δαπανών, καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών και σταδιακής προσαρμογής, προστατεύοντας όσο μπορούσαν τους πολίτες τους.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, αντί να ακολουθήσει αυτά τα παραδείγματα, επιλέγει να πρωταγωνιστεί αρνητικά, επιβάλλοντας από τις μεγαλύτερες αυξήσεις δημοτικών τελών όχι μόνο στη Μεσσηνία, αλλά και πανελλαδικά.

Όταν οι δικαιολογίες δεν αντέχουν στον έλεγχο της πραγματικότητας

Ο Δήμαρχος κύριος Καρβέλας επιχειρεί να δικαιολογήσει τη νέα αύξηση επικαλούμενος το αυξημένο κόστος της ΣΔΙΤ, το τέλος ταφής, τη μεταφορά των απορριμμάτων, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα του Δήμου και την υποστελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Όλα αυτά, όσο πραγματικά κι αν είναι ως δεδομένα, δεν απαντούν στο κρίσιμο πολιτικό ερώτημα: γιατί η μοναδική λύση που επιλέγεται είναι η συνεχής και σωρευτική επιβάρυνση των πολιτών.

Η δήλωση ότι «μέχρι το 2023 ουσιαστικά δεν υπήρχε διαχείριση απορριμμάτων» δεν αποτελεί δικαιολογία· αποτελεί ομολογία καθυστέρησης και έλλειψης προετοιμασίας.

Η μετάβαση στη ΣΔΙΤ και το σχετικό κόστος ήταν γνωστά εδώ και χρόνια σε όλους τους Δήμους της Πελοποννήσου. Πολλοί από αυτούς προετοιμάστηκαν εγκαίρως, ενεργοποίησαν υποδομές και μείωσαν τα απορρίμματα .

Στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, αντί για σχέδιο, επιλέχθηκε η εκ των υστέρων μετακύλιση του λογαριασμού στους δημότες.

Η αναφορά στο κόστος των 220 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων δεν εξηγεί γιατί παραμένει ανενεργή η Μονάδα Διαλογής και Κομποστοποίησης που αφήσαμε το 2019 σχεδόν έτοιμη για λειτουργία και σήμερα τα μηχανήματα σαπίζουν, γιατί τα Πράσινα Σημεία δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και γιατί η ανακύκλωση παραμένει μηδενική.

Αντί να μειωθεί το ακριβότερο σκέλος της διαχείρισης, δηλαδή το σύμμεικτο απόρριμμα , η Δημοτική Αρχή αποδέχεται παθητικά το αυξημένο κόστος και ζητά από τους πολίτες να το καλύψουν.

Αυτό δεν είναι πολιτική διαχείριση· είναι παραίτηση από τη διαχείριση.

Η επίκληση της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας επίσης δεν αντέχει στη σύγκριση.

Υπάρχουν Δήμοι με μεγαλύτερες αποστάσεις, δυσκολότερο οδικό δίκτυο και έντονη εποχικότητα, που δεν επέβαλαν αυξήσεις της τάξης του 85% σε τρία χρόνια.

Η γεωγραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται επιλεκτικά ως μόνιμο άλλοθι για κάθε οικονομική αποτυχία.

Όσον αφορά την υποστελέχωση, πρόκειται για πρόβλημα που αφορά το σύνολο της Αυτοδιοίκησης.

Δεν μπορεί, όμως, να μετατρέπεται σε μηχανισμό δικαιολόγησης διαρκών αυξήσεων ενώ θα έπρεπε να έχουμε μείωση λόγο έλλειψης προσωπικού άρα χαμηλό κόστος.

Η διοίκηση κρίνεται και από την ικανότητά της να οργανώνει τις υπηρεσίες της, να διεκδικεί λύσεις και να αξιοποιεί το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, όχι από το πόσο εύκολα μεταφέρει το κόστος στους πολίτες.

Η ίδια η παραδοχή ότι μεταφέρθηκαν χρήματα από ΚΑΠ και άλλους πόρους για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας αποδεικνύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης. Αντί αυτές να αξιοποιηθούν συστηματικά, επιλέχθηκε η πιο κοινωνικά άδικη επιλογή: η αύξηση των δημοτικών τελών.

Να θυμίσω εδώ στις συνδημότες μου ότι στον Δήμο μας από 1/1/2024 αυξήθηκαν τα αντίστοιχα έσοδα από τους (ΚΑΠ) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά 40,2% δηλαδή 1.277.000 εκ ευρώ το χρόνο και φυσικά το κόστος του Τέλους Ταφής που χρησιμοποιεί ως μια ακόμα δικαιολογία καταρρίπτεται γιατί το κράτος δίνει το 85% του κόστους αυτού .

Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού δεν είναι φόρος και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο κάλυψης διοικητικών αδυναμιών, καθυστερήσεων και έλλειψης στρατηγικής.

Όταν μέσα σε τρία χρόνια αυξάνονται κατά 85%, δεν μιλάμε για αναπροσαρμογή, αλλά για ένα οικονομικό σοκ που πλήττει ευθέως την καθημερινότητα των πολιτών και την τοπική οικονομία.

Η δημοτική μας παράταξη έχει αποδείξει ότι δεν καταψηφίζει μηχανικά και δεν λαϊκίζει. Στηρίξαμε αποφάσεις που εξυπηρετούσαν το συμφέρον του Δήμου και των πολιτών. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, δεν μπορούσαμε και δεν θα μπορούσαμε να συναινέσουμε σε μια απόφαση κοινωνικά άδικη, οικονομικά επικίνδυνη και πολιτικά αδιέξοδη. Η καταψήφιση της αύξησης των δημοτικών τελών αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στους δημότες.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν χρειάζεται άλλες αυξήσεις. Χρειάζεται σχέδιο, εξορθολογισμό, ενεργοποίηση των υπαρχουσών υποδομών και μια διοίκηση που να αντιλαμβάνεται ότι η αντοχή της κοινωνίας δεν είναι ανεξάντλητη.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να υπηρετεί τον πολίτη – όχι να του ζητά διαρκώς να πληρώνει το κόστος της αδυναμίας της.