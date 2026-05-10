"Πλημμύρισε" με ομάδες ρομποτικής η Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Oλοκληρώθηκε σήμερα το τριήμερο του 5ου Φεστιβάλ Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων Καλαμάτας με τις συμμετοχές μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα να ξεπερνούν τις 1.300.

Η φετινή διοργάνωση υπό τον τίτλο “Kalamata Tech Expo & Intelligent Systems Festival” συνοδεύτηκε από την 1η Τεχνολογική Έκθεση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού όπου εταιρείες και πανεπιστημιακά εργαστήρια παρουσίασαν το Σαββατοκύριακο πρωτοποριακές λύσεις και ερευνητικά έργα με πρακτική εφαρμογή.

Το κυρίως μέρος της διοργάνωσης έλαβε χώρα το Σάββατο, στο Πνευματικό Κέντρο για τους μικρούς επιστήμονες έως τη Γ’ Δημοτικού με θέμα την προστασία των δασών, και το απόγευμα στην κεντρική πλατεία για τις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τις ρομποτικές τους δημιουργίες, που για μία ακόμα χρονιά εντυπωσίασαν.