Σύλληψη 57χρονου Καλαματιανού για πορνογραφία ανηλίκων

Ευρείας κλίμακας επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken chain» πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν δύο συλλήψεις για κατοχή πορνογραφικού υλικού και η μία αφορά 57χρονο Καλαματιανό, στον οποίο η Αστυνομία πέρασε χειροπέδες.

Η άλλη σύλληψη αφορά 56χρονο από την Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τριών ανδρών.

Μετά από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση εξειδικευμένων δεδομένων, εντοπίστηκαν οι άγνωστοι χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, είχαν πρόσβαση σε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, κατά την οποία, με τη συνδρομή παρόχων διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις στο διαδίκτυο, ενώ εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB) και 2 φορητοί υπολογιστές.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες στα κατασχεθέντα μέσα που ανήκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι δύο άνδρες, ο 57χρονος από την Καλαμάτα και ο 56χρονος από την Κέρκυρα συνελήφθησαν επί τόπου.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία σε βάρος των τριών υπολοίπων θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.