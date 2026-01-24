Η εκπαίδευση ως μέσο κοινωνικοποίησης

Η Εκπαίδευση αποτελεί πανάκεια για τον κόσμο και έναν οδηγό για την ολόπλευρη ολοκλήρωση της ανθρώπινης φύσης των νέων σχετικά με την ιδιαίτερη και μοναδική φύση του πανανθρώπινου νοήματος της Αγάπης αφού αυτή ενέχει όλες τις ελπίδες και όλες τις περγαμηνές για την μοναδική αλήθεια του εμπράγματου σήματος μέσα από τα τετράδια και τα βιβλία αλλά και νέα μέσα όπως είναι τα επιτεύγματα της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ένα λειτούργημα άπτεται στα χέρια εμών των Εκπαιδευτικών και των ιδιαίτερων μεταβολών στον ενταύθα διάβα άμα την επαγγελματική ζωή αλλά και το εναπονεθέν μήνυμα της Εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως ηλικίας και φύλου ή πολιτικών φρονημάτων ή και οικονομικής ισχύος των γονιών που διάγουν μια νέα ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία της σύνθετης αναλογιζόμενης πλευράς πραγμάτων για ένα ιδιαίτερο μοναδικό συμπλήδισμα αγάπης και υπερηφάνειας σαν ένα ήρεμο και ήσυχο σημείο που ενσκύπτει στα ιδανικά τεκταινόμενα για τη μεγαλύτερη ανοδική συνθήκη μίας σύνθετης υπόλογιζόμενης πλευράς πραγμάτων για ένα ιδιαίτερο μοναδικό ταξίδι γνώσεων που ενσκύπτει στα ιδανικά εκπαιδευτικά δρώμενα με απόσταγμα την Αλήθεια, την Ποιότητα και την Γνώση.

Το τίμημα της Εκπαίδευσης αποτελώντας ένα μοναδικό σε ένα ισοζύγι πληρωμών θα λέγαμε ότι έχει τη μοναδική ποιότητα για την νέα τάξη πραγμάτων χωρίς καμία εξοβελιστέα συμπεριφορά αλλά με μόνο οδηγό την Ηθική κατάνυξη και την ολική αναδόμηση για την Ιστορική, ποιοτική και μη εξαιρετέα εξαιρετική αναδύφυση και ολιστική επαναφορά της εκκίνησης και ολοκλήρωσης των μαθημάτων σε έναν Μαραθώνιο Αγωγής όπου το κάθε παιδί γίνεται κοινωνός της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία γνωρίζει και ενέχει την ηθικοπλαστική διάσταση της Εκπαίδευσης για κάθε μαθητή και προάγει την προσωπική εμπειρία σε κοινωνική και την κοινωνική σε προσωπική.

Μιλώντας για Εκπαίδευση κάθε ήθος και κάθε αγκαλιά θυμίζουν στον καθένα μας την σχολική τσάντα και τα προικώα σχολικά βιβλία γομολάστιχες και μολύβια, αυτά που μας θυμίζουν πάντα ότι η Παιδεία είναι πάντα επίκαιρη χωρίς να ξεχνάμε τις ρίζες μας αλλά με ορίζοντα τον Ουρανό, τον καθάριο ουρανό που αναφαίνεται πια με νέα ανάγνωση πιο ώριμη, πιο δεκτική και πιο πλουραλιστική σαν την ταυτότητα ενός ενήλικα που οφείλει συνεχώς να ονειρεύεται και να μετουσιώνεται στο φως μέσα και από την Εκπαίδευση ενηλίκων, έχοντας διαφυλάξει πια και ενστερνιστεί ότι η γνώση κατακτάται με τα χρόνια και ότι όλα στην ζωή είναι ένα συμπλίδησμα αγάπης και ένας ουρανός γεμάτος Φως.

Εν κατακλείδι θα ήθελα να ολοκληρώσω το νέο αυτό άρθρο στην ιδιαίτερη μοναδική απέραντοσύνη μίας σταθερής ποιότητας αναβαθμισμένης και μοναδικής σε εμπειρία της σύνθετης αναλογιζόμενης πλευράς πραγμάτων για ένα ιδιαίτερο μοναδικό συμπλίδησμα αγάπης και υπερηφάνειας σαν ένα ήρεμο και ήσυχο σημείο που ενσκύπτει στα ιδανικά τεκταινόμενα για τη μεγαλύτερη ανοδική συνθήκη μίας σύνθετης τάξης πραγμάτων χωρίς να υποκύπτει στο εντεύθεν της Νέας Τάξης Πραγμάτων σαν ένα πλερούδιο Δημοκρατίας.

Για φέτος το μήνυμα της ΟΗΕ για τον εορτασμό της 24ης Ιανουαρίου ως Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης είναι: "Τεχνητή Νοημοσύνη: Διατήρηση της ανθρώπινης παρέμβασης σε ένα αυτόματοποιημένο κόσμο" με σκοπό την ακέραιη και δίχως στεγανά να επιβουλεύονται το όραμα της γενναίας και στεντόριας, δυνατής Εκπαίδευσης χωρίς να χάνει της ενσυναίσθηση, την αγάπη και την αειφορία της σαν ένα γλυκό που προηγείται η συνταγή αλλά η καλιγευσία είναι το πλερούδιο για την ιδιαίτερη μοναδική προτεραιότητα ενημέρωσης και υποστήριξης για την μοναδική αλήθεια του εμπράγματου σήματος μέσα από την γνώση και την ιδιαίτερη φύση του υλικού κόσμου.

Επιπλέον, η Νέα Τάξη Πραγμάτων έχει γίνει ένα νέο ιδιαίτερο μοναδικό συμπλίδησμα αγάπης και υπερηφάνειας με την ιδιαίτερη μοναδική προτεραιότητα ψυχαγωγικής συμπεριφοράς αφού μέσα από το εκπαιδευτικό υπόβαθρο σχηματίζεται και η πρώτη ηθική του ατόμου με σύμβολα και λέξεις αλλά και με μια πλούσια βιβλιοθήκη του λεξιακού είναι αλλά και του έθους δηλ. της συνήθειας που γίνεται χαρακτήρας Έτσι αλληλυικά επέρχεται η διασκέδαση και η μοναδική αξιοποίηση του ταλέντου του κάθε παιδιού.

Συν τω χρόνω η Εκπαίδευση όλων των παιδιών διέρχεται από τη μοναδική επέλαση από την άγνοια του ξένου στην καθαρότητα της γνώσης όποι χωρίς καμία αμφιβολία η ενδιάθετη συνειρμικά σχέση και ιδέα εκφράζει την νέα τάξη πραγμάτων, για ένα ιδιαίτερο μοναδικό πλερούδιο Αγάπης και Ειρήνης γιατί ας μην ξεχνάμε η Εκπαίδευση εκτός από θέμα Παιδείας είναι και θέμα του Κράτους, της Εκκλησίας αλλά και του καθενός ξεχωριστά αλλά και φορέων αλτρουιστικού - εκπαιδευτικού χαρακτήρα που διάγουν Εκπαίδευση, όπως η Αγρωγή, όπου με Αρωγή αγκαλιάζουε ολόπλευρα την Αγωγή δηλ. την Εκπαίδευση των παιδιών και νέων από 4 έως 24 ετών.

Ας ενστερνιστούμε λοιπόν το πρόταγμα της νέας σειράς πραγμάτων χωρίς να έχουμε καμία φοβία και καθόλου άγχος αλλά με την Εκπαίδευση των παιδιών και των ενηλίκων για την νέα τάξη πραγμάτων χωρίς καμία ιδιαίτερη αποτύπωση της νέας σειράς πραγμάτων για το εγχώριο φως και την άσβεστη φλόγα της ευδοξίας ως κατά το δοκούν συνθηκολογούμενη θέση για το ιδανική προοικονομία του νέου μέλλοντος