Οδικό δίκτυο Καλαμάτας: Από την αποσπασματικότητα στον στρατηγικό συντονισμό

Η Καλαμάτα είναι μια πόλη που δικαίως επενδύει στην εξωστρέφεια, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής. Όμως, η καθημερινότητα των πολιτών στους δρόμους της πόλης, αλλά και των κατοίκων στις τοπικές κοινότητες, έρχεται συχνά σε σύγκρουση με αυτή την εικόνα. Τα συνεχή σκαψίματα, τα πρόχειρα μπαλώματα και οι δρόμοι που ανοίγουν ξανά λίγους μήνες μετά από μια ασφαλτόστρωση, έχουν δημιουργήσει ένα οδικό δίκτυο που ταλαιπωρεί τους οδηγούς, συνεπιβάτες με ορθοπεδικά προβλήματα, εγκυμονούσες, κλπ., προκαλεί φθορές στα οχήματα, ηχορύπανση (ειδικά τις βραδινές ώρες) και, το κυριότερο, εγείρει ζητήματα ασφάλειας.

Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν είναι η εκτέλεση των έργων, αλλά η έλλειψη συντονισμού και η απουσία ισόρροπης ανάπτυξης. Παρατηρούμε συχνά το παράδοξο να ολοκληρώνεται μια παρέμβαση από τον Δήμο και αμέσως μετά ο ίδιος δρόμος να σκάβεται από τη ΔΕΥΑΚ ή από παρόχους οπτικών ινών. Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση οδηγεί σε μια μόνιμη κατάσταση εργοταξίου, η οποία δεν οφείλεται στην έλλειψη πόρων, αλλά στην απουσία ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού που να αγκαλιάζει όλη την έκταση του Δήμου.

Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη στις κοινότητες και τα χωριά μας, όπου οι παρεμβάσεις στην οδοποιία αποκτούν συχνά αποσπασματικό και προεκλογικό χαρακτήρα. Οι κάτοικοι της υπαίθρου δεν μπορούν να περιμένουν την ολοκλήρωση μιας τετραετίας για να δουν αυτονόητα έργα συντήρησης ή αγροτικής οδοποιίας. Η ανάπτυξη του Δήμου πρέπει να είναι οργανική και διαρκής, διασφαλίζοντας ότι οι υποδομές στα χωριά μας δεν αποτελούν «εργαλείο εντυπωσιασμού», αλλά μόνιμη μέριμνα για την ασφάλεια των αγροτών, των κατοίκων και των επισκεπτών.

Για να σταματήσει αυτή η σπατάλη χρόνου και χρήματος, η λύση βρίσκεται στην καθιέρωση ενός υποχρεωτικού πρωτοκόλλου συνεργασίας και ενός ετήσιου πλάνου εργασιών για κάθε δημοτική ενότητα. Είναι απαραίτητο να προηγείται ο συντονισμός όλων των φορέων ώστε να ολοκληρώνονται πρώτα όλα τα υπόγεια δίκτυα και μετά να ακολουθεί η τελική ασφαλτόστρωση. Παράλληλα, ο ποιοτικός έλεγχος κατά την παραλαβή των έργων πρέπει να γίνει αυστηρότερος, με ξεκάθαρες ρήτρες που θα υποχρεώνουν τους αναδόχους να αποκαθιστούν με δικά τους έξοδα κάθε κακοτεχνία ή πρόωρη καθίζηση του οδοστρώματος.

Η διαφάνεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς η ύπαρξη ενός δημόσιου χρονοδιαγράμματος θα επέτρεπε στους δημότες να γνωρίζουν τον προγραμματισμό των εργασιών ανά γειτονιά και ανά χωριό. Ο δρόμος δεν είναι απλώς άσφαλτος, είναι ο δημόσιος χώρος που μοιραζόμαστε καθημερινά. Η μετάβαση από τη λογική των «μπαλωμάτων» σε μια λογική σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών σε όλο το εύρος του Δήμου δεν είναι ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ζήτημα σεβασμού προς τον πολίτη και την αισθητική της Καλαμάτας.

* Δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας με την παράταξη “Καλαμάτα_Μετά”, Εκπαιδευτικός MEd Ειδικής Αγωγής, MA στη Δημόσια Διοίκηση.