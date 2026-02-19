Η Δυτική Μάνη εκπέμπει SOS

Εκφράζω την αλληλεγγύη και την απόλυτη στήριξή μου στον αγώνα που κάνουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μάνης για να έχουν ένα άρτια λειτουργικό και σωστά στελεχωμένο Κέντρο Υγείας, το οποίο θα παρέχει ασφάλεια, προσβασιμότητα, αξιοπρεπή και αποτελεσματική περίθαλψη καθώς και 24ωρη κάλυψη για την σωστή αντιμετώπιση όλων των περιστατικών.

Η κινητοποίηση που διοργάνωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Μάνης ήταν η πρώτη δυναμική απάντηση στην αδιανόητη και ανεπίτρεπτη υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου στη Δυτική Μάνη.

Σε μια μεγάλη και δυσπρόσιτη περιοχή, με πολύ δύσκολο οδικό δίκτυο και την απόσταση από το Νοσοκομείο Καλαμάτας να ξεπερνά τη μία ώρα, η σωστή λειτουργία και η σοβαρή στελέχωση με ιατρικό. νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας είναι υπόθεση ζωής.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης δουλεύουν ακατάπαυστα, με φιλότιμο, με υπερπροσπάθεια και με ανεξάντλητη διάθεση να βοηθήσουν το κάθε περιστατικό, στηρίζοντας καθημερινά τους χιλιάδες μόνιμους κατοίκους του Δήμου αλλά και τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής.

Δυστυχώς, όμως, όση προσπάθεια και να καταβάλλεται από τους εργαζόμενους γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικούς υπαλλήλους, όσο και αν οι κάτοικοι θέλουν και ζητούν ποιότητα και κάλυψη αναφορικά με την υγεία τους, η Κυβέρνηση με τα μάτια και τα αυτιά κλειστά μένει άπραγος θεατής.

Μια Κυβέρνηση που όλα τα προηγούμενα χρόνια, μας έχει δείξει ότι δεν έχει κανένα σχέδιο για την υγεία, κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για την επαρχία μας, που μαραζώνει χρόνο με το χρόνο και εγκαταλείπεται στην τύχη της.

Η όποια έλλειψη γιατρού, η όποια καθυστέρηση και οι εξαντλημένοι από κόπωση εργαζόμενοι, μεγιστοποιούν τον κίνδυνο για τον συνάνθρωπό μας που θα χρειαστεί άμεση φροντίδα.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ η απαξίωση των Κέντρων Υγείας αλλά και η υποβάθμιση της υγείας αλλά και της επαρχίας γενικότερα δεν δικαιολογούνται και δεν γίνονται αποδεκτά σε καμία περίπτωση.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, η υγεία αποτελεί το πρώτιστο μέλημα μας, είναι κεντρική επιλογή μας, είναι στο DNA μας, αφού εμείς σχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και κάναμε πράξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) το 1983 επί Κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου.

Για εμάς η υγεία είναι το θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, η βάση της δημοκρατίας, το μέτρο της ανθρωπιάς μας.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία περιφερειακή ανάπτυξη, καμία δημογραφική ανάκαμψη, κανένας ποιοτικός τουρισμός, χωρίς ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων αναφορικά με την παροχή έγκαιρων και ποιοτικών παροχών υγείας.

Δεν μπορεί να υπάρχει ΖΩΗ χωρίς την υγεία.

Ευθύνη όλων μας να αλλάξουμε τον αδιέξοδο μονόδρομο που προσπαθούν να μας επιβάλουν και οδηγεί τους κατοίκους της Μάνης αλλά και όλη την επαρχία σε αφανισμό.

Ευθύνη της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας να στελεχωθούν επαρκώς όλα τα Κέντρα Υγείας και όλα τα αγροτικά ιατρεία σε κάθε χωριό.

Αυτό απαιτούμε όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς και συντονισμένα πρέπει να συνεχίζουμε τις πολυεπίπεδες παρεμβάσεις μας, ώστε να δοθεί λύση το συντομότερο δυνατό.